السعودية تنفذ 554 جولة رقابية على مواقع التعدين.. 753 إنذارا للمخالفين

بهدف الحفاظ على الثروات المعدنية، والاستغلال الأمثل لها، نفذت الحكومة السعودية نحو 554 جولة رقابية على عدد من مواقع التعدين في البلاد.

وقالت جريدة الرياض السعودية، إنه بعد قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، بالجولات الرقابية على مختلف مواقع التعدين في السعودية، وجهت الوزارة (ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية) 753 إنذارا للمواقع التعدينية المخالفة.

توزيع الجولات الرقابية على مواقع التعدين

وقال جراح بن محمد الجراح، المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، إن الجولات الرقابية التي تم تنفيذها خلال شهر أبريل/نيسان على المواقع التعدينية تم توزيعها كالتالي:

248 جولة على المواقع التعدينية في منطقة الرياض

72 جولة في المنطقة الشرقية

63 جولة في منطقة مكة المكرمة

52 جولة في منطقة القصيم

31 جولة في منطقة المدينة المنورة

28 جولة في منطقة تبوك

23 جولة في منطقة حائل

21 جولة في منطقة عسير

9 جولات في منطقة نجران

3 جولات في منطقة الباحة

3 جولات في منطقة الحدود الشمالية

جولة واحدة في منطقة جازان

إجراءات مهمة لحماية قطاع التعدين

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على 5 أمور مهمة تتعلق بعمليات التعدين في البلاد وهي:

1 ـ مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية.

2 ـ متابعة الأنشطة التعدينية.

3 ـ ضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية.

4 ـ المحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

5 ـ حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين.

أهداف السعودية في القطاع

أوضح جراح بن محمد الجراح، المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أن أهدف الوزارة بشأن قطاع التعدين تتلخص فيما يلي:

1 ـ تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة.

2 ـ زيادة جاذبية قطاع التعدين.

3 ـ إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني.

ووفقا لتصريحات جراح بن محمد الجراح، يوجد في المملكة العربية السعودية نحو 5300 موقع تعديني، تبلغ قيمة ثرواتها نحو 9.3 تريليون ريال سعودي.