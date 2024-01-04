فريق التحرير by فريق التحرير

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توقف مشاريع مدارة مشتركة للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي

توقعت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي أن يظهر الأثر المالي لتوقف مشاريعها المدارة بصورة مشتركة على النتائج المالية للربع الأول من العام 2024

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” عن عزم مشاريعها المدارة بصورة مشتركة (شركة شيفرون فيليبس السعودية، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس) التوقف لأعمال الصيانة الدورية المجدولة، وتجديد المواد المحفزة، وفقاً لما يلي:

  • مشروع شركة الجبيل شيفرون فيليبس اعتباراً من يوم الأحد 7-1-2024، ولمدة 50 يوماً.
  • مشروع شركة شيفرون فيليبس السعودية اعتباراً من يوم السبت 13-1-2024 ولمدة 36 يوماً.

وأكدت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي استمرار أعمال باقي مشاريع المجموعة، حيث سبقت الإشارة الى هذا التوقف المجدول في تقرير مجلس إدارة المجموعة لعام 2022.

وتوقعت المجموعة أن يظهر الأثر المالي لهذا التوقف على النتائج المالية للربع الأول من العام 2024، ويصعب تقدير الأثر المالي لهذا التوقف بسبب التغير المستمر في أسعار المنتجات النهائية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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