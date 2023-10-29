توطين صناعة الإنسولين في السعودية

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الإنسولين في السعودية؛ للوصول إلى توفير 90% من الاحتياج المحلي.

وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من استهداف توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية والتي تُمثل أولوية في تحقيق عددٍ من المستهدفات الوطنية.





وتم توقيع الاتفاقية على هامش ملتقى الصحة العالمي بالرياض، بين الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، وشركة سدير للأدوية، وشركة سانوفي.



وأعلنت شركة الحمادي القابضة في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أن مدة العقد 7 سنوات، وتتوقع ظهور الأثر المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2024.



وجاءت الاتفاقية النوعية بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) من خلال تفعيل أسلوب التعاقد لأجل توطين الصناعة ونقل المعرفة؛ والذي يسهم في تعظيم الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات والقطاعات ذات الأولوية، حيث تستهدف توطين صناعة بعض منتجات الأنسولين.







وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جهود المنظومة الحكومية، ممثلةً بوزارات الصحة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار حيال توطين الصناعة الطبية والدوائية، وبما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي والصحي في المملكة، مع تعزيز ريادة المملكة في الصناعة الطبية والدوائية بما يتواكب مع الاحتياجات والمتطلبات الدوائية فيها، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي في مجال الصناعات الدوائية.







ويمثل توطين الصناعات الدوائية أولوية قصوى لدى منظومة القطاع الصحي بالمملكة في سياق برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030 سعيًا نحو مواجهة تحديات الصحة العامة ومنها مرض السكري، من خلال العديد من المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الصحة الوقائية وتحقيق (وطن ينبض بالصحة)، ويتوافق مع جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية في توطين الصناعات ذات الأولوية، وما تقوم به لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، ولجنة توطين وتطوير العلاجات التي تحقق الأمن الصحي والدوائي.



مستهدفات طموحة لتحقيق الأمن الدوائي.#الصناعة_والثروة_المعدنية pic.twitter.com/C8hUwqWChB — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) October 29, 2023



