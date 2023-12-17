خصصت المملكة العربية السعودية أراضٍ صناعية تتجاوز مساحتها الـ51 ألف متر مربع، بعد إبرام مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الكورية بهدف توطين التكنولوجيا المستخدمة في صناعة اللقاحات.

وقالت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن“، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة GL Rapha الكورية الجنوبية، من قبل رئيسها التنفيذي ماجد العرقوبي، مع رئيس مجلس إدارتها جايجان وانج، الكورية، على هامش زيارة الوفد السعودي لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وتهدف المذكرة لتخصيص أراضٍ صناعية مساحتها 51 ألف متر مربع، بقيمة استثمارية 750 مليون ريال في توطين التقنيات الحيوية، والتكنولوجيا المستخدمة في صناعة اللقاحات بمدينة سدير للصناعة.



وكان الوزير السعودي قد التقى خلال زيارته بعدد من القيادات الكورية من بينهم وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري لي تشانغ يانغ، لبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف القطاعات الصناعية، زيادة التبادل التجاري وفرص تنمية الصادرات غير النفطية بين الجانبين.





برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، وقع الرئيس التنفيذي @M_Alargoubi، مذكرة تفاهم مع السيد جايجان وانج رئيس مجلس إدارة شركة GL Rapha الكورية، لاستثمار 750 مليون ريال في توطين التقنيات الحيوية، والتكنولوجيا الحيوية المستخدمة في صناعة اللقاحات بمدينة سدير للصناعة والأعمال. pic.twitter.com/fEeoXkMQN0 — مدن | Modon (@modon_ksa) December 16, 2023