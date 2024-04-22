أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، معرض “سعودي فود” للتصنيع في العاصمة السعودية الرياض، والذي يُعتبر أول فعالية متخصصة في تصنيع الأغذية والمشروبات في المملكة.

يشارك في المعرض أكثر من 400 علامة تجارية عالمية من 35 دولة، حيث شهد المعرض تجمعًا استثنائيًا لرؤوس الأموال والخبراء في صناعة الأغذية والمشروبات، في وقت يسجل قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية سوقًا سريع النمو، حيث تبلغ قيمته حاليًا حوالي 60 مليار دولار أمريكي، مع معدل نمو سنوي يبلغ 4%.

و تتزايد أهمية هذا القطاع مع التغيرات الكبرى في نمو السوق، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

كما تعتبر هذه الفعالية منصة مهمة لدعم صناعة الأغذية والمشروبات في المملكة، حيث تغطي عمليات المعالجة، التعبئة، والمكونات الغذائية. وذلك بعد نجاح النسخة الأولى من معرض سعودي فود في عام 2023، يُعد أضخم معرض في المملكة العربية السعودية في قطاع الأغذية والمشروبات.

يأتي هذا الإعلان بشراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”.

و يعكف المشاركون في معرض “سعودي فود للتصنيع” على تسليط الضوء على آخر التطورات والاتجاهات في صناعة الأغذية والمشروبات، وتبادل الخبرات والمعرفة من أجل دفع عجلة التحول والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

حيث قال علي العمير، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والمتحدث الرسمي في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن“: “نظرًا لنجاح النسخة الأولى من معرض سعودي فود خلال العام الماضي 2023، يأتي معرض سعودي فود للتصنيع 2024 بشراكة استراتيجية مع ‘مدن’، وذلك استنادًا إلى دور ‘مدن’ المحوري في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية السعودية 2030، وذلك لتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز التنويع الاقتصادي.”

وأوضح أن “مدن” تدير حاليًا 36 مدينة صناعية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تمثل مجتمعًا صناعيًا واستثماريًا متكاملًا بمعايير عالمية، مزودًا بمنظومة متطورة من الممكنات الصناعية واللوجستية والخدمات، بالإضافة إلى تكنولوجيا الصناعة الرابعة. تهدف “مدن” إلى جذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والعالمي، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد.

وأشار إلى أن “مدن” تستضيف أكثر من 1200 مصنع غذائي في المملكة، مع نمو استثنائي بلغ أكثر من 31% خلال السنوات الأخيرة. تسعى “مدن” لتكون الوجهة المفضلة للاستثمارات في صناعة الأغذية والمشروبات، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير الممكنات اللازمة، ودعمها بتكنولوجيا الصناعة الرابعة، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وفقًا لرؤية السعودية 2030

من جهه قالت تريكسي لوه ميرماند، الرئيس التنفيذي لشركة كون العالمية: “يأتي إطلاق معرض سعودي فود للتصنيع بالتزامن مع مرور قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات في وقت تركيز الحكومة السعودية على تنويع القاعدة الصناعية للمملكة وتشجيع الاستثمار في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات بهدف تعزيز حضور المملكة كمركز عالمي بارز في هذا القطاع. كما ساهمت التطورات التقنية المتسارعة في إحداث نقلة نوعية في القطاع من خلال تحسين مستويات الكفاءة والجودة والسلامة، مع تقليل التكاليف.

يشار إلى انطلاق فعاليات القمة السعودية لتكنولوجيا الأغذية تحت شعار “بناء النظام البيئي لصناعة الأغذية في المستقبل”، حيث يشارك فيها أكثر من 50 متحدثًا من خبراء عالميين وصناع قرار وصنّاع سياسات. يُؤكد هؤلاء المشاركون حضورهم في هذه القمة، وتُعد زيارتهم للمملكة العربية السعودية في هذه الحدث تجربة فريدة تعتبر الأولى لهم.