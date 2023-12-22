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تسلا تعتزم بناء مصنع جديد للبطاريات في الصين خلال 2024

تعتزم “تسلا” بناء مصنع بطاريات جديد في شنغهاي لتصنيع وحدات تخزين الطاقة على نطاق كبير من طراز “ميغاباك” (Megapack)

فريق التحرير by فريق التحرير
تسلا

قالت وكالة “بلومبرغ” إن شركة “تسلا” الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية استحوذت على أرض لبناء مصنع لبطارياتها من طراز “ميغاباك” (Megapack) بمدينة شنغهاي في الصين.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الشركة التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك، أن القدرة الانتاجية للمصنع ستكون 10 آلاف حزمة بطاريات سنوياً.

وكشف المصدر أن الشركة تخطط لبدء عملية بناء المنشأة في الربع الأول من عام 2024، على أن يبدأ الإنتاج في الربع الأخير من العام نفسه.

ووفقاً لـ”بلومبرغ” شنغهاي هي المدينة الثانية التي تشيد فيها تسلا مصنعا لبطاريات “ميغاباك”، بعد مصنع لاثروب في كاليفورنيا. كما يمكن لمصنع “تسلا” في ولاية نيفادا تصنيع النوع نفسه من البطاريات.

وبحسب “تسلا” يمكن لبطاريات “ميغاباك” تخزين أكثر من 3.9 ميغاواط في الساعة من الطاقة، أي ما يعادل مصروف 3600 عائلة متوسطة من طاقة في ساعة واحدة.

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