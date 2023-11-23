فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تطلق خدمة تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية

تُمكن هذه الخدمة الراغبين من الحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الحرة في المجال الصناعي، أو التعديني

فريق التحرير by فريق التحرير
تراخيص

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة “تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية”، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المحلية، ونقل المعرفة العملية بما يخدم قطاعيّ الصناعة والتعدين بالمملكة.

تُمكن هذه الخدمة الراغبين من الحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الحرة في المجال الصناعي، أو التعديني. ويشترط الحصول على الترخيص أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة، أو كلية من المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المُعترف بها، إضافة إلى ارتباط المؤهل العلمي بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها.

تراخيص

شروط الحصول على تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية

كما يشترط وجود خبرة عملية مُوثقة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي من إحدى الجهات الحكومية، أو الهيئات، أو غيرها من شركات، أو مؤسسات القطاعين الصناعي، أو التعديني. ويتم منح ترخيص ممارسة مهنة الاستشارات الحرة في المجال الصناعي، أو التعديني حسب تصنيف فئة الترخيص وهي (ممارس – أخصائي – خبير) وفقاً للمؤهل العلمي والخبرة العملية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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