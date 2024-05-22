تدوير ودوبال تستحوذان على إنفيروسيرف لمعالجة النفايات الإلكترونية

وقعت “مجموعة تدوير” وشركة “دوبال القابضة” اتفاقية للاستحواذ على 100 % من شركة “إنفيروسيرف”، المتخصصة في معالجة النفايات الإلكترونية، بتساوي الحصص بين الطرفين.

وقد تأسست “إنفيروسيرف” في عام 2004، وهي المنشأة الوحيدة المتكاملة لمعالجة النفايات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والقوقاز. وتشتهر المنشأة الحديثة بقدرتها على إعادة تدوير جميع أنواع النفايات وبالأخص المعدات الكهربائية والإلكترونية المنتجة في المنطقة .

وقال علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: “تعتبر الشراكات أساس النمو الإستراتيجي لمجموعة تدوير، وتعتبر الاتفاقيات مع المؤسسات ذات الرؤى المتشابهة مثل شركة دوبالالقابضة مفتاحاً لاستكشاف إمكانيات الاقتصاد الدائري. ويعكس استحواذنا على شركة انفيروسيرف التزامنا بالاستثمار في الحلول البديلة لتحقيق هدفنا بتحويل النفايات بعيداً عن المكبات”.

بدوره، قال أحمد حمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة: “يمثل التعاون مع مجموعة تدوير للاستحواذ على شركة إنفيروسيرف، خطوة مهمة في رحلتنا نحو الاستدامة وتحويل ممارسات إدارة النفايات. ويؤكد التزامنا بإحداث تأثير بيئي إيجابي”.

وقال ستيوارت فليمنج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنفيروسيرف: “أعتقد أن هذا الاستحواذ سيعزز بشكل استباقي مهمة إنفيروسيرف المستمرة – لتقديم خدمات إعادة التدوير ذات المستوى العالمي وإحداث تأثير إيجابي على البيئة – وأنا أتطلع إلى رؤية المسار التصاعدي المستمر للشركة في السنوات القادمة”.