تدشين أول مصنع لاعادة تدوير البطاريات في الإمارات بـ 216 مليون درهم

افتتحت «دوبات» مصنعاً متكاملاً لإعادة تدوير البطاريات يعدّ الأول من نوعه في دولة الإمارات في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم» باستثمارات اجمالية بلغت 216 مليون درهم.

وحضر حفل الافتتاح الرسمي كلٌّ من عبدالله بن طوق المري عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد، والدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك عضو مجلس الوزراء وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومريم حارب المهيري رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ويهدف المصنع إلى الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة في دولة الإمارات، تماشياً مع مستهدفات خارطة الطريق الوطنية لخفض الكربون في القطاع الصناعي وسياسة الاقتصاد الدائري 2031 وإستراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2041.

ومن المقرر استخدام السبائك التي سيتم تصنيعها في مصنع «دوبات» لإنتاج بطاريات جديدة وإنشاء نظام اقتصاد دائري يدعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات، كما يتماشى مع أهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة وبرنامج «مشروع 300 مليار».

وستتوفر منتجات المصنع النهائية في أسواق دولة الإمارات، كما سيتم تصديرها إلى دول منطقة الخليج وأوروبا وشرق آسيا، بما يدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» الهادفة إلى تنمية سلسلة توريد المنتجات المصنّعة محلياً.

ويأتي افتتاح المصنع بعد أشهرٍ من التحضيرات لإنهاء عمليات التقييم واستصدار التراخيص المطلوبة من الجهات الحكومية والمؤسسات البيئية المعنية. ومن المتوقع أن تسهم عملية توسيع المصنع على مساحة 50 ألف قدم مربع والبالغة تكلفتها 96 مليون درهم في زيادة إيرادات «دوبات» إلى 200 مليون درهم وتعزيز قدرة المصنع على إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية إلى 75 ألف طن متري سنوياً، فضلاً عن تمكين إطلاق خطوط جديدة لإنتاج القضبان والأسلاك والمقذوفات المصنوعة من الرصاص وخط آخر لعمليات الطحن والتحبيب اللازمة لإعادة تدوير 3600 طن متري من بلاستيك البطاريات و5000 طن متري من بطاريات الليثيوم و7000 طن متري من المخلفات الإلكترونية.