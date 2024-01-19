كنوز تحت الرمال: اكتشافات الليثيوم تضع تايلاند على صهوة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الجمعة عن اكتشاف كنوزٍ حقيقية في باطن أراضيها؛ رواسب ضخمة من الليثيوم، المعدن الاستراتيجي الذي يُعدّ عصب إنتاج بطاريات أيون-الليثيوم، قلب السيارات الكهربائية الثائرة في عالم صناعة النقل.

وكشفت نائبة المتحدث باسم حكومة تايلاند، رادكلو إنثاونغ سووانكي، عن وجود رواسب الليثيوم في موقعين بمحافظة فانغ نغا: “روانجكيت” و”بانغ إي-ثوم”. وبكمية مُقدّرة بحوالي 14.8 مليار طن، من المرجّح أن تضع هذه الاكتشافات تايلاند في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث احتياطيات الليثيوم، خلف الأرجنتين وبوليفيا.

لم تقتصر الكنوز المكتشفة على الليثيوم وحده، بل كشفت رادكلو عن وجود رواسب غنية بالصوديوم في شمال شرق البلاد.

ومن شأن وجود هذه المكوّنات الأساسية محلياً أن يعزّز مكانة تايلاند التنافسية في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات ويقلّل اعتمادها على الاستيراد.

وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على الليثيوم سيتضاعف العام المقبل، ليصل إلى أكثر من مليوني طن بحلول عام 2030.

ومع توفر هذه الموارد القيمة، تستعد تايلاند لركوب موجة ثورة السيارات الكهربائية، وبالتأكيد سيلعب اكتشاف “كنوز الليثيوم” دوراً محورياً في رحلتها نحو صناعة مستدامة ومزدهرة.

ما هي بطاريات أيون-الليثيوم؟

تُستخدم بطاريات أيون-الليثيوم في السيارات الكهربائية لتخزين الطاقة التي تُستخدم لتشغيل المحركات الكهربائية.

وتُعدّ مسؤولة عن مدى سير السيارة الكهربائية، حيث تحدد كمية الطاقة المخزنة فيها مدى المسافة التي يمكن للسيارة قطعها بالشحنة الواحدة.

الفوائد البيئية والاقتصادية المحتملة لاكتشاف الليثيوم والصوديوم في تايلاند

يُتوقع أن يكون لاكتشاف الليثيوم والصوديوم في تايلاند تأثيرات إيجابية على البيئة والاقتصاد الوطني. فمن الناحية البيئية، سيساعد هذا الاكتشاف على تقليل اعتماد تايلاند على واردات هذه المعادن، مما سيقلل من انبعاثات الكربون الناتجة عن النقل.

ومن الناحية الاقتصادية، سيؤدي هذا الاكتشاف إلى تعزيز مكانة تايلاند كمركز عالمي لصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات. ومن المتوقع أن يخلق هذا الاكتشاف فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد.

خطط الحكومة التايلاندية للاستفادة من هذه الاكتشافات

كشفت الحكومة التايلاندية عن خططها للاستفادة من هذه الاكتشافات في تطوير صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات في البلاد.

وتشمل هذه الخطط ما يلي:

إنشاء منطقة صناعية متخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات.

تقديم الحوافز المالية والضريبية للشركات التي تستثمر في هذه الصناعة.

تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير في مجال السيارات الكهربائية والبطاريات.