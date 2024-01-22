فريق التحرير by فريق التحرير

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تأسيس مصنع متقدم لإنتاج المواد المعدنية في تبوك  

إم إس للمعادن ms-metals تعلن عن بناء مصنع حديث ومجهز بالكامل بالكمبيوتر لإنتاج الهياكل الحديدية في تبوك، سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط

فريق التحرير by فريق التحرير
MS-Metals

أعلنت شركة إم إس للمعادن ms-metals عن قرب انتهائها من بناء مصنع حديث ومجهز بالكامل بالكمبيوتر لإنتاج الهياكل الحديدية، سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويتمتع بموقع مثالي على بعد 180 كيلومترًا فقط من نيو .

تشير الشركة في بيان صحفي بأنه المصنع الوحيد الذي يقوم بتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات في مكان واحد. وتدرج الشركة العديد من المنتجات التي يمكنها تصنيعها مثل الهياكل الفولاذية الخفيفة، والمباني النموذجية، والمباني الجاهزة وغيرها من منتجات. ولا يزال المصنع حالياً قيد التطوير النهائي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من بناءه الشهر المقبل.

قدرات فريدة

  • طاقة إنتاج تصل إلى 5 طوابق من المباني الفولاذية خفيفة الوزن
  • القدرة على بناء مستودعات ذات قياسات خفيفة يصل طولها إلى 30 مترًا   
  • خط إنتاج للتصنيع والتجميع المسبق بشكل أسرع قبل التسليم
  • أسرع أوقات الإنتاج والتسليم للمشاريع الضخمة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع قريبًا جدًا، للمساهمة في مشاريع رؤية السعودية 2030.

ويذكر أن شركة إم إس للمعادن هي شركة تابعة لمجموعة شركات أركو.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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