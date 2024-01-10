في خطوة مبتكرة تعكس ثورة الثروة المعدنية في المملكة، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، ممثلا في رئيسه ياسر الرميان، عن إطلاق أول برنامج بكالوريوس في علوم التعدين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.



وأكد أثناء مشاركته في مؤتمر التعدين الذي عقد اليوم الأربعاء في الرياض، على أهمية هذه الخطوة، مشيرا إلى توقعات الزيادة المستمرة في الطلب العالمي على المعادن، حيث من المتوقع أن يرتفع بنسبة تصل إلى 6 مرات بحلول عام 2040.



وفي هذا السياق، أوضح الرميان أن شركة معادن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة تسعى إلى تنويع نشاطاتها وتوسيع رقعة اكتشافاتها، حيث لم تقتصر استكشافاتها على الذهب فحسب، بل امتدت إلى استكشاف معادن أخرى مثل الزنك والليثيوم.



وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الصندوق لدعم التخصصات الهندسية والعلمية في المملكة العربية السعودية، وتمكين الشباب من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به، خاصة بعد دخول السعودية في قطاع التعدين والتنقيب عنه بقوة خلال الفترة الماضية التي تنبئ بثروات معندني هائلة.

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