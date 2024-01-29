فريق التحرير by فريق التحرير

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بروج 4.. إنجاز أكثر من 50% من أعمال التطوير

سيقوم “بروج 4” بدور أساسي في دعم مسيرة نمو الشركة من خلال رفع طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 6.4 مليون طن سنوياً

فريق التحرير by فريق التحرير
بروج

أعلنت شركة بروج للبتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن إنجاز أكثر من 50% من أعمال بناء وتشييد مشروع “بروج 4″، أحد أكبر المشاريع الصناعية في دولة الإمارات.

وسيساهم هذا المشروع، الذي تتولى شركة “بروج” تنفيذه بالنيابة عن مالكيه، شركتي “أدنوك” و”بورياليس”، في رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بنحو الثلث، كما سيعزز إمكانات مرافق الإنتاج التابعة لها في مدينة الرويس الصناعية، لتصبح أكبر مجمّع متطوّر للبولي أوليفين عالمياً في موقع واحد.

وسيتم الانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2025، وسيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المحلي، حيث سيوفر فرص عمل لآلاف الأشخاص ويساهم في تحقيق القيمة الوطنية المضافة.

وتلتزم شركة “بروج” بتطبيق أعلى معايير وأفضل الممارسات المتبعة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة خلال تنفيذ المشروع.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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