الصادرات المصرية من الصناعات الهندسية والإلكترونية تتجاوز مليار دولار

أكد وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، اليوم الاثنين، أن قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية يمثل ركيزة أساسية في هيكل الصادرات السلعية المصرية، حيث سجلت قيمة صادراته 1.27 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشار الوزير، خلال فعالية بالقاهرة، إلى أن صناعة التبريد والتكييف تعد جزءًا حيويًا من هذا القطاع، حيث تلبي احتياجات السوق المحلي وتساهم في التصدير للأسواق الخارجية.

في سياق متصل، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بأن الدولار لا يزال يشكل تحديًا للاقتصاد المصري.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن تجاوز هذه المشكلة يستدعي زيادة التصنيع المحلي لتلبية الاحتياجات المحلية، ومن ثم التوجه نحو التصدير. وأكد على أهمية تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي والصناعي لتعزيز الصادرات وتوفير العملة الصعبة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر واجهت أزمة في نقص العملة الأجنبية، مما دفع البنك المركزي المصري إلى تبني سياسة تحرير سعر الصرف في آذار/مارس الماضي.

وتعتمد هذه السياسة على آلية العرض والطلب في تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بهدف القضاء على الفجوة السعرية بين السوق الموازية والسوق الرسمية. وقد نجحت هذه الخطوة في الحد من المضاربات وتحقيق استقرار في سعر صرف العملة.