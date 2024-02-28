مصر توقع 7 اتفاقيات في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بـ 40 مليار دولار

وقعت مصر، 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين، في مجالي الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قيمتها نحو 40 مليار دولار.

وقالت وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، هالة السعيد، على هامش التوقيع، وفقا لبيان لمجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، إن هناك استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية في مجالي الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.

أطراف اتفاقيات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

وضمت الجهات الحكومية المصرية، الموقعة على اتفاقيات في مجالي الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

فيما ضم المطورين العالميين، الموقعين على الاتفاقيات، شركة “باش جلوبال”، وشركة “سمارت إنرجي”، وتحالف “جاما كونستركشن وميريديام”، وتحالف “إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا”، وشركة “التوكل جيلا”، وشركة “إيه إم إم باور”، وشركة “يونايتد إنرجي جروب”.

خطوة جديدة في سلسلة الشراكات الاستثمارية العالمية

وقالت وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية المصرية، أن توقيع مذكرات التفاهم اليوم يمثل خطوة جديدة لصندوق مصر السيادي، في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وأوضحت، أن صندوق مصر السيادي، نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا، والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية.

ووقعت مصر سلسلة من مذكرات التفاهم، والاتفاقيات الإطارية لتطوير الهيدروجين الأخضر خلال العامين الماضيين.

وتحاول بذلك أن تكون مركزا للهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، لكنها تواجه منافسة من دول أخرى في شمال أفريقيا، والشرق الأوسط.