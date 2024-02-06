الهيدروجين الأخضر يخترق عالم الصناعات الثقيلة

تمثل صناعات مثل الصلب والأسمنت والنقل الثقيل نحو ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، مما يجعل المنتجات الصناعية الخالية من الكربون واحدة من الأصول الأكثر قيمة في محفظة تغير المناخ في العالم.

تقوم الشركات المصنعة التي تنتج انبعاثات كربونية ثقيلة في جميع أنحاء العالم بالتحول إلى العمليات الصناعية النظيفة مثل الكهرباء منخفضة الكربون للحرارة الصناعية وصناعة الصلب المعتمدة على الهيدروجين.

هذه الشركات في حاجة ماسة إلى إيجاد تكنولوجيا جديدة تمكنها من ذلك. ورغم أن مراقبة الجودة تظل ذات أهمية قصوى، فإن المنتجات الصناعية ذات الانبعاثات المنخفضة من غازات الدفيئة أصبحت الخيار المفضل.

في طليعة هذا التحول، توجد شركة في أمريكا الشمالية، اسمها “جي إتش باور”، التي طورت 4 منتجات صناعية عالية الجودة خالية من الكربون: كهرباء خالية من الكربون، وهيدروجين خالي من الكربون، وحديد خالي من الكربون، وحديد خالي من الكربون عالي النقاء.

تقوم شركة “جي إتش باور” وفريقها من المهندسين بإدخال تقنيات الهيدروجين الأخضر، والألومينا الخضراء، التي يمكن تغذيتها إلى الشبكة باستخدام تكنولوجيا المفاعلات الخاصة والتي تولد صفر نفايات.

وتضيف الشراكة الجديدة التي تم إطلاقها في يناير/كانون الثاني مزيدا من المصداقية للصناعات أثناء قيامها بالتحول.

في بداية عام 2024، عقدت GH Power شراكة مع Fresh Coast Climate Solutions، وهي شركة استشارية رائدة في مجال الكربون، لتطوير برنامج شامل لإصدار الشهادات والضمان الأخضر تم التحقق منه من قبل طرف ثالث والذي يمكنه الارتقاء بالمنتجات الصناعية الخالية من الكربون إلى مستوى جديد.

توفر Fresh Coast Climate Solutions مراجعات مستقلة للتأثيرات المناخية لمجموعة من التقنيات النظيفة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العالمية، ومسرعات التكنولوجيا، والمستثمرين في مجال المناخ.

في العام الماضي، عرضت شركة GH Power أول تقنية للطاقة الهيدروجينية الخضراء بنسبة 100%. وتأمل هذا العام في صياغة مسار يقدم علامة التميز لحلولها الخالية من الكربون من خلال إصدار الشهادات للصناعات التي تعتمد منتجاتها. وهذا يمكن أن يمنح مستخدمي منتجاتهم ضمانًا من طرف ثالث لتعويضات انبعاثات الكربون الخاصة بهم.

وتُظهِر أحدث الأبحاث التي أجرتها شركة أكسنتشر أن أقل من 18% من الشركات تسير على الطريق الصحيح للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

ووفقا لشركة أكسنتشر، “فإن 3 سنوات فقط من التعاون المكثف بين الصناعات يمكن أن تحول عملية إزالة الكربون الصناعية من حاجز اقتصادي غير متحرك إلى قوة اقتصادية تجبر جميع الصناعات على تسريع إجراءات صافي الصفر”.

تولد الصناعات الثقيلة (الصلب والمعادن والتعدين والأسمنت والمواد الكيميائية والشحن والخدمات اللوجستية) 40% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، لكن أكسنتشر واثقة من أن استراتيجيات إزالة الكربون الجديدة ستمكن هذه الصناعات من النمو.

الصناعة مسؤولة عن 35% من استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة. والآثار المترتبة على ذلك واسعة. ولهذا السبب يتعرض المصنعون لضغوط هائلة للتحول إلى منتجات منخفضة الكربون أو خالية من الكربون في عمليات الإنتاج الخاصة بهم.

وبطبيعة الحال، لا تفعل الصناعة شيئا إذا لم يكن هناك ربح يمكن تحقيقه أو إذا كانت تضيف مخاطر على المنتج أو الجودة أثناء القيام بذلك. وفي حين أن الفائدة التي تعود على العالم تتمثل في تحقيق انخفاض كبير في الانبعاثات على الخط الأمامي في معركة تغير المناخ، إلا أنه بالنسبة للصناعات، هناك حوافز مالية متزايدة.

ويستخدم الاتحاد الأوروبي الرسوم الحدودية للكربون على المنتجات المنتجة باستخدام مدخلات قذرة وتكنولوجيات غير فعالة.

لكن في أمريكا الشمالية يتسابق قادة الصناعة للاستفادة من فرص التمويل التي يقدمها أي اختراق في مجال التكنولوجيا النظيفة.

من المتوقع أن تصل إمكانات السوق لتكنولوجيا الهيدروجين إلى 11 تريليون دولار بحلول عام 2050، وفقًا لبنك أوف أمريكا.

أكثر من 60% من الانبعاثات الصناعية تأتي من صناعات الحديد والصلب والمواد الكيميائية والمعادن اللافلزية والمعادن غير الحديدية.

شركات صناعة الصلب العملاقة تعمل بالفعل على اعتماد تكنولوجيا مستدامة لإنتاج الصلب المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر، فهناك حوافز في كل مكان، بما في ذلك صناعة الأسمنت.