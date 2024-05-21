النحاس يسجل رقما قياسيا بدعم الرهانات.. فوق 11 ألف دولار

قفز سعر النحاس ( المعدن الأحمر)، في تعاملات الاثنين، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مواصلًا مسيرة استمرت أشهرًا مدفوعًا بالمستثمرين الماليين الذين تدفقوا إلى السوق تحسبًا لتفاقم نقص العرض.

وقفزت العقود الآجلة في بورصة لندن للمعادن بأكثر من 4%، حيث تجاوز سعر النحاس 11 ألف دولار للطن للمرة الأولى، قبل أن يقلص بعض المكاسب في تعاملات بعد الظهر.

أسعار النحاس ترتفع 25% في 2024

وبحلول الساعة الثالثة وربع مساء الاثنين، ارتفع سعر النحاس في تعاملات بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.2% إلى 10904 دولارات للطن، بعد أن كان قد سجل في وقت سابق من تعاملات اليوم 11104 دولارات للطن.

ومنذ بداية 2024، ارتفعت أسعار النحاس بأكثر من الربع، مع ارتفاع أسعار المعادن الصناعية الأخرى.

وظلت البنوك وشركات التعدين وصناديق الاستثمار تروج لآفاق النحاس المشرقة على المدى الطويل لعدة أشهر، وقد أدى تدفق الاستثمارات إلى السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى زيادة الضغط على المتداولين الهبوطيين الذين اتخذوا موقفًا أكثر حذرًا بسبب ضعف الطلب الفوري، وخاصة في الصين.

أسباب استمرار قفزات أسعار المعدن الأحمر

أدت العديد من التطورات في عام 2024 إلى تشجيع ثيران النحاس، وجذب موجة متزايدة من أموال المضاربة.

كما أدى نقص المعروض من الخام الأحمر، إلى تغذية الحديث عن تخفيضات الإنتاج من قبل المصاهر، ويراهن المستثمرون على أن الاستخدام المتزايد في القطاعات سريعة النمو بما في ذلك السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، سيعوض التراجع عن القطاعات التقليدية مثل البناء.

وبدأت الأسعار في الارتفاع في أوائل أبريل، وفي الأسبوع الماضي ذهب الارتفاع إلى أقصى حد حيث أدى الضغط القصير على سوق العقود الآجلة في نيويورك إلى اندفاع عالمي لتأمين المعدن.

توقع أقصي ارتفاع للأسعار غير ممكن

وقال كريج لانج، المحلل الرئيسي في مجموعة سي آر يو للأبحاث، في تصريحات عبر الهاتف من سنغافورة لبلومبرغ: “لقد أدى ذلك إلى رفع الأسعار إلى مستوى آخر، ومن الصعب جدًا تحديد القمة في هذه البيئة”. “تميل أسواق السلع الأساسية إلى التجاوز”.

حذر المستثمرون، والتجار، والمسؤولون التنفيذيون في مجال التعدين لسنوات من أن العالم يواجه نقصًا حادًا في المعدن الأحمر، وسط الطلب المتزايد على الصناعات الخضراء.

وقال جيف كوري، خبير السلع والمدير الاستراتيجي لفريق مسارات الطاقة في شركة Carlyle Group Inc، إن النحاس، شهد الأسبوع الماضي، أفضل تداول طويل شهده على الإطلاق.