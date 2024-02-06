فريق التحرير by فريق التحرير

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لتقليص الاعتماد على الصين وروسيا.. ألمانيا تستثمر مليار يورو في المواد الحرجة

يعد قانون المواد الخام الحرجة عنصرا أساسيا في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتأمين الإمدادات التي يحتاج إليها

فريق التحرير by فريق التحرير

في محاولة لتقليص الاعتماد على الصين وروسيا، كشفت الحكومة الألمانية عن نيتها تخصيص مليار يورو “1.1 مليار دولار”، للاستثمار في قطاع المواد الخام والمعادن الحرجة، والتي يتم الاعتماد عليها في المشروعات الصديقة للبيئة والمشروعات التكنولوجية المتقدمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج.

مليار يورو لـ 4 سنوات

لتقليص الاعتماد على الصين وروسيا.. ألمانيا تستثمر مليار يورو في المواد الحرجة


ونقلت بلومبرج عن مصادر قولها، إن رأس مال الصندوق سيصل إلى مليار يورو سوف يتم تأسيسه لمدة 4 سنوات، على أن يعمل بالتنسيق مع مبادرات إيطالية وفرنسية في قطاع المواد الخام.
ومن المتوقع أن يركز الصندوق على المعادن التي تم تعريفها باعتبارها مواد حرجة، بموجب قانون المواد الخام الحرجة للاتحاد الأوروبي.

34 مادة خام حرجة

لتقليص الاعتماد على الصين وروسيا.. ألمانيا تستثمر مليار يورو في المواد الحرجة


ودشنت المفوضية الأوروبية في منتصف العام الماضي، قائمة تضم 34 مادة خام، صنفتها بانها “بالغة الأهمية” لقطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، والفضاء، والدفاع، والصحة في الاتحاد الأوروبي.
ويأتي على رأس هذه المواد الـ 34، الليثيوم، الزرنيخ، الفلسبار، المغنيسيوم، والسيليكون، الألومنيوم / البوكسيت، الفلورسبار، المنغنيز، السترونتيوم، الباريت، الغاليوم، الجرافيت الطبيعي، التنتالوم، البريليوم، الجرمانيوم، النيكل – درجة البطارية، معدن التيتانيوم، البزموت، الهافنيوم، النيوبيوم،التنغستن، البورون/ البورات، هيليوم، صخور الفوسفات، الفاناديوم، الكوبالت،
وتشكل هذه العناصر الأرضية النادرة قاعدة صناعية قوية، وتنتج مجموعة واسعة من السلع والتطبيقات المستخدمة في الحياة اليومية والتقنيات الحديثة.
ويعتبر الوصول الموثوق ودون عوائق إلى بعض المواد الخام مصدر قلق متزايد داخل الاتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم.

آلية تمويل المشروعات
ووفقا لبلومبرج، ستحدد الحكومة الألمانية الآلية الخاصة بتحديد المشروعات التي ستدرجها ضمن برنامج الاستثمار في المواد الخام الحرجة، بما في ذلك مشروعات استخراج ومعالجة وإعادة تدوير هذه المواد، وفقا لما نقلته الوكالة عن مصادر مطلعة.
وسيقوم بنك “كيه.إف.دبليو” الحكومي الألماني بتمويل البرنامج لتوفير رأس المال اللازم للاستحواذ على حصص أقلية في تلك المشروعات.

تأمين إمداد المواد الحرجة

وقالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، إن مشروعات البرنامج ستكون داخل ألمانيا وخارجها، وستكون أداة فعالة للمساهمة في تأمين إمداد المواد الخام الحرجة.

الصين المصدر الأكبر لواردات العناصر الأرضية النادرة

لتقليص الاعتماد على الصين وروسيا.. ألمانيا تستثمر مليار يورو في المواد الحرجة

وتأتى التخوفات الأوروبية بعد توسع الصين في معالجة العديد من العناصر الأرضية النادرة وهو ما يعرض سلاسل التوريد للاختناقات ويعرضها للصدمات الاقتصادية والجيوسياسية، وفقا لوجهة النظر الأوروبية.
ووفقا لبيانات اليوروستات، فإن الصين كانت المصدر الأكبر لواردات دول الاتحاد الأوروبي من العناصر الأرضية النادرة، حيث وصلت إلى 40% من إجمالي الواردات بما يقدر بنحو 7.4 ألف طن، وذلك خلال عام 2022.

وخلف الصين تأتي ماليزيا بنسبة صادرات إلى الاتحاد الأوروبي تصل إلى 31%، بما يقدر بنحو أو 5.6 ألف طن، ثم روسيا في الترتيب الثالث بـنحو 25% من الواردات أو 4.5 ألف طن.

وتمتلك كل من الولايات المتحدة واليابان حصة قدرها 2% من واردات الاتحاد الأوروبي من العناصر الأرضية النادرة.

في عام 2021 عالجت الصين ما يصل إلى 50% من معدن الليثيوم، وأكثر من 56% من معدن النيكل، وما يصل إلى 80% من عنصر لجاليوم، وما يقترب من 60% من عنصر الجرمانيوم، بالإضافة إلى 69% من معدن الكوبالت على عالميا.

ونهاية عام 2023، عبرت المفوضية الأوروبية عن التزامها بإقرار قانون المواد الخام الحرجة بحلول أوائل عام 2024، إلى جانب تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على معالجة المعادن وإقامة “شراكات استراتيجية” مع البلدان الغنية بالمعادن.
ويعد قانون المواد الخام الحرجة عنصرا أساسيا في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتأمين الإمدادات التي يحتاج إليها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...