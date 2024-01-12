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استخراج 10 ملايين أوقية يمثل فصلاً جديدًا في قصة المعادن السعودية

الرئيس التنفيذي لشركة معادن: السعودية في موقع متميز، بعد أن طورت قطاع التعدين وهي الآن ثالث أكبر مصدر للفوسفات في العالم”

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن، عن نجاح الشركة في استخراج أكثر من 10 ملايين أوقية من المناطق الجنوبية في المملكة العربية السعودية خلال عام 2023.

و أكد ويلت أن هذه الإنجازات تأتي كجزء من التطور المستمر في قطاع التعدين في المملكة.

وأضاف: “هناك تحول في طاقة القطاع، والمملكة العربية السعودية تحتل موقعًا متميزًا بها، حيث تم تطوير قطاع التعدين ليصبح ثالث أكبر مصدر للفوسفات في العالم”.

وركز على أهمية دور المملكة في سوق الفوسفات العالمي والجهود المستمرة لتعزيز هذا القطاع الحيوي،مشيرا إلى التحول الهائل الذي تشهده السعودية حالياً، وتساهم معادن في دفع عجلة الاقتصاد وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المؤثرة والرائدة من أجل تحقيق أهدافها الطموحة.

وتحدث رئيس معادن عن التقدم الملموس الذي حققته الشركة خلال العامين الماضيين في تحويل قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مشاركة معادن في مؤتمر التعدين الدولي تأتي لتسليط الضوء على تنفيذ الخطط الطموحة وتحقيق التزامها في تطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي، مسلطا الضوء على التطور الكبير الذي شهدته صناعة التعدين في المملكة، وأهمية هذا التحول في الطاقة.

وأشار إلى أن المشاركة في مؤتمر التعدين الدولي تعكس التزام الشركة بالتقدم والابتكار في هذا المجال.

معادن، اكتسبت سمعةً قوية كلاعب رئيسي في صناعة التعدين، تستعرض خلال المؤتمر تفاصيل رحلتها الناجحة والتحديات التي تواجهها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...