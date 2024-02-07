انتعاش أسعار المعادن النادرة في 2024

ارتفعت أسعار المعادن النادرة إلى مستويات قياسية في عام 2022 قبل أن تتراجع بشكل حاد في عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة العرض من الصين ونمو الطلب الأبطأ من المتوقع.

على سبيل المثال، انخفض سعر أكسيد البراسيوديميوم، المستخدم في المغناطيس الدائم، وأحد العناصر الأرضية النادرة الأكثر استخداما على نطاق واسع، في الصين بنسبة 34% في عام 2023.

في حين انخفض أكسيد التيربيوم وأكسيد النيوديميوم إلى أدنى مستوياتهما منذ أواخر عام 2020 الشهر الماضي.

العناصر الأرضية النادرة هي مجموعة من 17 معدنا تستخدم في صناعة المغناطيس، وأشعة الليزر، وتقنيات الدفاع، بما في ذلك الأنظمة المركبة على المركبات مثل الدبابات، والاتصالات العسكرية، إلى جانب تقنيات الطاقة النظيفة المختلفة. كما أنها تستخدم في السلع الاستهلاكية مثل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون والهواتف الذكية،

وتوقعت شركة Guolian Securities أنه من المرجح أن يسجل أكسيد البراسيوديميوم عجزا قدره 800 طن متري على مستوى العالم في العام الحالي، متقلبا من فائض العام الماضي البالغ 6600 طن.

وفي العام الماضي، أصدرت الصين 3 دفعات من حصص إنتاج العناصر الأرضية النادرة، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها مجموعة ثالثة من الحصص في عام واحد منذ 17 عاما.

وسجل إجمالي الحصة لهذا العام مستوى قياسيا بلغ 255 ألف طن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21.4% على أساس سنوي.

ومع ذلك، من المتوقع أن تزيد حصص الصين بنسبة أكثر تواضعا تتراوح بين 10% إلى 15%، حسبما توقع المحللون في Baiinfo في مذكرة بحثية.

سيطرت الصين على إمداداتها من المعادن النادرة من خلال نظام الحصص منذ عام 2006. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تمثل الصين 70% من تعدين المعادن النادرة على مستوى العالم و90% من الإنتاج المكرر.

وحظرت بكين مؤخرا تصدير تقنيات استخراج وفصل المعادن النادرة في محاولة لحماية هيمنتها على السوق وهددت بقطع الإمدادات مع تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

قد تعمل شركة MP Materials ومقرها لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية ونظيرتها الأسترالية Lynas Rare Earths على صفقة من شأنها دمج أكبر منتجين للمعادن النادرة في العالم، وفقا لبلومبرغ.

تعمل شركة MP Materials في Mountain Pass بكاليفورنيا بينما تمتلك Lynas منجما في غرب أستراليا ومصنعا في ماليزيا.

في العام الماضي، كشفت أماندا لاكازي، العضو المنتدب لشركة Lynas، أن الشركة كانت تعرض باستمرار فرص الاندماج والاستحواذ. تحتاج الشركة إلى مصدر للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة لتكملة عملياتها في أستراليا وللوفاء أيضا بالتزاماتها تجاه وزارة الدفاع الأمريكية، التي تمول مصنع المعالجة النهائي التابع للشركة في تكساس.

وتحظى شركة MP Materials أيضا بدعم البنتاغون، بما في ذلك عقد لتعزيز إمدادات العناصر الأرضية النادرة الثقيلة.

أكدت Lynas إجراء محادثات اندماج مع MP Materials لكنها تقول إن المحادثات جارية وليست مستمرة.

وقالت الشركة في بيان: “تنفذ Lynas خطة نمو عضوي قوية. بالإضافة إلى ذلك، تواصل Lynas البحث عن فرص لاستخدام خبرتنا المثبتة لبناء الحجم وتحسين أداء السوق وإضافة قيمة للمساهمين”.

تضررت شركات العناضر النادرة بشدة من جراء انخفاض الأسعار، تراجعت أسهم MP بنسبة 50% على مدى الـ12 شهرا الماضية، وانخفضت أسهم Lynas بنسبة 42.7% في حين انهارت أسهم Arafura Rare Earths Ltd بنسبة 78.5% خلال العام الماضي.