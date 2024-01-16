اللجين السعودية تبيع بازل 35% من “ناتبت” بـ 1.87 مليار ريال

باعت شركة “اللجين” السعودية شركة “بازل إنترناشيونال هولدينغز” 35% من رأسمال “الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية” أو “ناتبت” التابعة لها مقابل 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار).

وأعلنت شركة “اللجين” العاملة في مجال البتروكيماويات والتعدين والمعادن وقطاعات الطاقة في السعودية، في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء، أن هذه الصفقة تُعتبر من ضمن شراكتها الاستراتيجية مع “بازل إنترناشيونال هولدينغز” التابعة لشركة “ليندل بازل إندستريز” المدرجة في بورصة نيويورك.

وتوقعت أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق مستهدفات قطاع الطاقة ضمن “رؤية المملكة 2030″، عبر تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني المتحققة من القطاع.

وذكرت شركة “اللجين” في افصاحها أنها وقّعت مع “بازل إنترناشيونال هولدينغز” المتخصصة في صناعة البتروكيماويات، اتفاقية شراكة استراتيجية تضمنت دخول “بازل إنترناشيونال هولدينغز” عبر حصتها الجديدة كشريك استراتيجي في “ناتبت”، وكشريك ومستثمر استراتيجي في تطوير مجمع شركة “اللجين الوطنية للصناعة” (وهي شركة تحت التطوير) الذي تُقدر تكلفته نحو 7.5 مليار ريال (نحو ملياري دولار)، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التصاميم الهندسية التفصيلية الحالية وتقييم دارسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الجديد، وأخذ الموافقات اللازمة للاستثمار في المشروع، وهو ما سيحقق أهداف الشريكين الاستراتيجية.

ويقع المركز الرئيسي لشركة “ناتبت” في مدينة ينبع الصناعية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمجمعها هناك 400 ألف طن من مادة البولي بروبيلين ومشتقاته. ويتكون رأسمالها المصرح به والمدفوع من 107 ملايين سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد. وتبلغ الحصة المبيعة إلى “بازل”، 37.45 مليون سهم.

وأوضحت شركة “اللجين” إن الاتفاقيات الموقعة مع “بازل” والتي تشمل بيع الأسهم، وتسويق وبيع المنتجات، وإدارة المشروع الجديد، وغير ذلك، من شأنها أن تدعم خططها التوسعية الحالية لمنتجات البولي بروبلين ذات درجات الجودة العالية، ومركبات البولي بروبلين الاستراتيجية التخصصية ذات القيمة العالية، بهدف دعم الصناعات التحويلية المتخصصة في السعودية وتعزيز تنافسية الشركة عالمياً واستدامة أعمالها.