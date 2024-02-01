كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، تفوق ملحوظ في قطاع الصناعة في بالمدن الصناعية الحيوية بمنطقة القصيم.



و أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمه، عن نتائج إيجابية مبهرة لقطاع الصناعة في منطقة القصيم خلال عام 2023، فالمدينة الصناعية الأولى بالقصيم، التي تُظهر بأرقامها الرائعة مساحتها الهائلة التي تبلغ 1.5 مليون متر مربع، تحتضن 159 عقدًا صناعيًا وخدميًا، مما يجعلها مركزًا حيويًا للاستثمار الصناعي.



ووفق بيان صحفي، تمتد المدينة الصناعية الثانية على مساحة ضخمة قدرها 11.8 مليون متر مربع، تشمل 80 عقدًا صناعيًا وخدميًا، مما يعكس نمواً واعدًا في هذا القطاع، تبرز واحة “مدن” في القصيم بمساحة تصل إلى 740 ألف متر مربع، تحتضن 21 عقدًا صناعيًا وخدميًا، مما يعزز مكانتها كمركز استثماري متقدم.



يؤكد المهندس خليل بن سلمه خلال زيارته للمدن الصناعية، على أن منطقة القصيم تمتلك فرصًا استثمارية واعدة، مشددًا على دور الصناعة كخيار استراتيجي ضمن أهداف “رؤية السعودية، وأشار المهندس إلى برنامج تنافسي يستهدف زيادة معدلات تأسيس الشركات الجديدة في القطاع الصناعي.



خلال العام 2023، تم تقديم مجموعة من التسهيلات للمستثمرين، من بينها السماح بمزاولة النشاط للأراضي الموقوفة ورفع قيود التصدير عن بعض المنتجات.





وقال بن سلمه”تعتبر هذه الأرقام القياسية مؤشرًا قويًا على تطور القطاع الصناعي في القصيم، وتظهر استعداد المنطقة لدعم الاستثمار وتحفيز الابتكار. نحن ملتزمون بتوفير بيئة صناعية محفزة وتحفيز الابتكار والريادة”.



معالي نائب وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية لشؤون الصناعة م. خليل بن سلمه في زيارة ميدانية لعدد من المصانع في المدن الصناعية الأولى والثانية بمنطقة القصيم، يرافقه الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" م. ماجد بن رافد العرقوبي. pic.twitter.com/RAgYu7KXaU — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 31, 2024