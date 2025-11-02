الصين تختار منطقة سعودية استراتيجية لإنشاء مصنع عملاق لصناعة السيارات

اختارت شركة صينية عملاقة لصناعة السيارات منطقة جازان جنوب غرب السعودية لإنشاء مصنع سيارات حديثة ومتطورة باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو (11.6 مليار دولار) تمتد لمدة 15عاماً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة الماضي أن غرفة جازان وقعت اتفاقية تعاون مع شركة “Xincheng Jiao Technology” الصينية، لإنشاء مصنع سيارات حديثة ومتطورة في المملكة العربية السعودية، تحت مظلة غرفة جازان، وباستثمارات تُقدّر بنحو عشرة مليارات يورو، تمتد لمدة 15 عاماً.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الصناعي بين المملكة العربية السعودية والصين، ودعم التوجه نحو توطين صناعة السيارات الحديثة في المملكة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتشمل مجالات التعاون إعداد دراسات شاملة للسوق المحلي لتحديد احتياجاته وفرصه المستقبلية في قطاع السيارات، والمساهمة في توفير التسهيلات والدعم الحكومي اللازم لإنجاح المشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تحديد موقع المشروع بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في المملكة.

موقع استراتيجي

أكد أمين غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أمس السبت، أن اختيار المنطقة تحديداً جاء نظراً لما تتمتع به من موقع استراتيجي وميناء دولي ومنطقة صناعية كبرى، وتُشكِّل بيئةً مثاليةً لاستقطاب الصناعات الثقيلة والمتقدمة، ومن بينها صناعة المركبات.

ونظَّمت غرفة جازان، أخيراً، رحلةً دوليةً إلى الصين، بمشاركة أكثر من 35 رجل وسيدة أعمال من 11 قطاعاً بمختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية.

أكد الجوهري، في حديثه للصحيفة الورقية، أن هذه الاتفاقية تمثل محطةً مفصليةً ضمن مسار غرفة جازان في جذب الاستثمارات النوعية إلى المنطقة، حيث تهدف إلى إنشاء مصنع متكامل لتطوير وتصنيع السيارات الحديثة في المملكة، تحت مظلة الغرفة.

نقل التقنيات

قال الجوهري إن هذه الشراكة مع شركة تكنولوجيا شينتشنغ جياو (Xincheng Jiao Technology)، وهي من الشركات الصينية الرائدة في تصنيع المركبات المتطورة، حيث ستسهم في نقل الخبرات والتقنيات إلى السوق السعودية، وتُعزِّز من تموضع جازان بوصفها محوراً صناعياً ولوجيستياً رئيسياً في جنوب المملكة.

وأوضح أن الغرفة ستعمل مع الشركة على إعداد دراسة شاملة للسوق السعودية؛ لتحديد احتياجاتها وفرصها، والمساهمة معها في توفير التسهيلات، والدعم اللازم بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية، والمساهمة في تحديد واختيار موقع المشروع لتوطين هذه الصناعة الواعدة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تنسجم بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وتحفيز الصناعات التحويلية، وزيادة فرص التوظيف النوعي.

استقطاب شركاء دوليين

قال الجوهري إنه، من خلال هذا التعاون، تعمل غرفة جازان على استقطاب شركاء دوليين يمتلكون تقنيات متقدمة في مجالات الصناعة، ونقلها إلى المملكة عبر مشروعات ذات قيمة مضافة عالية.

وتابع أن التعاون سيشمل إعداد دراسة شاملة للسوق السعودية، وتحديد احتياجاتها المستقبلية في قطاع السيارات، إضافة إلى العمل على توفير التسهيلات والدعم الحكومي اللازم لنجاح المشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما يعزز من قدرات المملكة الصناعية ويترجم مستهدفات رؤية 2030.

وأضاف أن ما تشهده المملكة اليوم من تطور في القطاع الصناعي يعكس رؤية طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع المركبات التقليدية والكهربائية، موضحاً أن هذه الاتفاقية تأتي دعماً لهذا التوجه الوطني، إذ ستُسهم في توطين سلاسل الإمداد والتقنيات الصناعية الحديثة، ونقل خطوط الإنتاج إلى داخل المملكة.

تحفيز الاستثمار

قال الجوهر “نحن نؤمن بأن المرحلة المقبلة ستشهد ولادة صناعة سعودية متقدمة في مجال السيارات، تكون جازان أحد روافدها الرئيسية، من خلال توفير بيئة محفِّزة للاستثمار والابتكار في التصنيع”.

وتابع أن غرفة جازان قادت وفداً استثمارياً من رجال وسيدات الأعمال يمثلون 11 قطاعاً اقتصادياً متنوعاً إلى جمهورية الصين الشعبية، في جولة استمرت 12 يوماً، شملت زيارات ميدانية لعددٍ من المدن الصناعية الكبرى مثل قوانغتشو، وشينزن، وتشونغشان، وفوشان.

وأثمرت الجولة توقيع أكثر من 45 اتفاقية ومذكرة تعاون مع عددٍ من الشركات والمؤسسات الصينية في مجالات الصناعة، والطاقة، والتعليم، والتقنية، والخدمات اللوجيستية، والسياحة، والعقار، ما يعكس تنوع القطاعات المستهدَفة، وعمق الشراكات التي تم بناؤها.

وقال الجوهري إن هذه الاتفاقات تُعدّ منعطفاً مهماً في مسيرة التنمية الصناعية والاستثمارية بمنطقة جازان، لما تحمله من فرص واعدة في توطين الصناعات ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وفتح الأسواق أمام المنتج السعودي.

أنجح الجولات

قال الجوهري “نحن في غرفة جازان نؤمن بأن هذه الجولة تمثل واحدة من أنجح الجولات الاقتصادية التي نفَّذتها الغرف السعودية في السنوات الأخيرة، لما حققته من نتائج ملموسة وشراكات استراتيجية ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني عموماً، وعلى المنطقة بوجه خاص، وترسّخ مكانتها بوصفها مركزاً استثمارياً صاعداً في جنوب المملكة”.

السعودية تبحث والصين توطين السيارات

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارة رسمية إلى الصين، زار المنشآت الصناعية التابعة لمجموعة Minth Group، بمدينة شنغهاي الصينية، وهي شركة رائدة عالمياً في تصنيع أجزاء السيارات، وأجرى مباحثات استراتيجية مع كبار التنفيذيين في المجموعة، تركزت على تعزيز التعاون الصناعي، ونقل التقنية الداعمة لتوطين صناعة السيارات في المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتُعد صناعة السيارات إحدى القطاعات التي تُركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة لدعم التنوع الاقتصادي في السعودية، مع السعي إلى خلق سلاسل قيمة متكاملة من المواد الأولية كمعالجة المعادن والكيماويات التحويلية وصولًا إلى تجميع السيارات في خطوط الإنتاج النهائية.

ومع جهود المملكة المستمرة لتوطين صناعة السيارات، واستقطاب روّاد صناعتها العالميين، باتت تحتضن منشآت صناعية عملاقة لصناعة السيارات وأجزائها، منها مصانع Lucid Motors، وMercedes-Benz، وISSUZU، ومنشآت قيد الإنشاء والتطوير، مثل مصانع شركتي Hyundai وCEER، مما يخلق طلبًا متزايدًا على أجزاء ومكونات السيارات.

وتتمتع السعودية بمزايا استراتيجية تؤهلها لاستقطاب استثمارات نوعية في تصنيع السيارات، مثل موقعها الجغرافي الذي يسهّل الوصول إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وتكاليف الطاقة التنافسية، والتجمعات الصناعية المتخصصة مثل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مما يدعم إنشاء منظومة شاملة لتعزيز صناعة السيارات تسهم في جذب المصنعين، والموردين الدوليين، كما أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حزمة من الممكنات والمبادرات لتحفيز نمو الاستثمارات الصناعية النوعية، منها الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.

وتمثل المباحثات مع مجموعة Minth جزءاً من التوجهات الاستراتيجية للصناعة السعودية، وذلك بهدف تطوير الصناعات التحويلية التي تعزز سلاسل القيمة للموارد المعدنية التي تزخر بها المملكة، والبالغة 9.4 تريليونات ريال (2.5 ترليون دولار)، إلى جانب تحويل المنتجات البتروكيماوية إلى منتجات نهائية والاستفادة من ريادة المملكة العالمية في صناعة البتروكيماويات، مما يوفر قاعدة صناعية لتصنيع السيارات والمكونات المرتبطة بها داخل المملكة.

ويشهد القطاع الصناعي السعودي تقدماً متسارعاً، وبنية تحتية متطورة، تعزز بناء الشراكات الاستراتيجية مع مصنّعي السيارات العالميين، حيث توفر الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مصانع بمعايير عالمية تشكل بيئة جاذبة للإنتاج الصناعي بكفاءة عالية، كما تضمن شهادات المواصفات والمقاييس التي تقدمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة معايير عالمية تُسهل نفاذ صادرات قطع غيار السيارات إلى الأسواق العالمية والإقليمية.

وتواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية بناء الشراكات الاستثمارية الصناعية العالمية، لتبادل الخبرات ونقل التقنية والمعرفة، لتمكين التحول الصناعي، ومواكبة مسيرة التنوع الاقتصادي التي ترسمها رؤية المملكة 2030، وتؤكد المباحثات مع مجموعة Minth التزام المملكة ببناء شراكات صناعية استراتيجية تسهم في تعزيز التنمية الصناعية، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وعلى الصعيد العالمي، حافظ سوق مكونات وأجزاء السيارات على نمو ثابت مع تزايد إنتاج السيارات وتطوّر تقنياتها، مما يضع المملكة في قلب هذه الصناعة من خلال استثمارها في البنية التحتية الصناعية عالمية المستوى، لتوطين سلاسل القيمة المتكاملة، وخلق وظائف نوعية وتعزيز منظومة البحث والابتكار في صناعة السيارات.

وتسعى السعودية التحول إلى مركز عالمي رائد لصناعة السيارات وتطوير سلاسل إمداد شاملة، مما يعزز التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف النوعية وتحقيق التنمية المستدامة.