ساهمت أنشطة قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في السعودية بأكثر من 345 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لأكثر من 206 مليارات ريال.

حيث أظهر التقرير إسهامات قوية للبرنامج في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وفقًا للتقرير السنوي الذي أصدره برنامج (ندلب) لعام 2023، تحت عنوان “آفاق متجددة”، الذي أطلق ما مجموعه 283 مبادرة حتى نهاية 2023، منها تم استكمال 102، مما يمثل 36% من إجمالي المبادرات المخطط لها.

وزاد عدد العاملين في قطاعات البرنامج إلى أكثر من 204 ألف عامل، بما في ذلك أكثر من 82 ألف سعودي وسعودية.

من جانبه، أسهم البرنامج بأكثر من 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو بنسبة 74% في الصادرات غير النفطية، مما يعكس تأثيره الإيجابي على الاقتصاد الكلي.

وفي قطاع الطاقة، بدأ التقرير حقن الغاز في مشروع تخزين الغاز المعالج بمكمن الحوية بعنيزة، بسعة تخزينية تصل إلى 2.0 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. ووقعت اتفاقية لستة مشاريع جديدة للطاقة الشمسية بسعة 6.2 جيجاواط، بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وفي قطاع التعدين، أكمل البرنامج المراحل النهائية لمشروعات محطات جدة، رابغ، وسدير للطاقة الشمسية، بسعة 2.1 جيجاواط لكل منها، مع إكمال أكثر من 30% من المسح الجيولوجي العام، معززًا استدامة استخدام الثروات المعدنية الغنية في المملكة.

تتجلى من خلال هذه الإنجازات التزام البرنامج بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنوع الاقتصادي.