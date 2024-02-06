الصناعات التحويلية في السعودية الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية

حققت أنشطة الصناعات التحويلية أعلى مساهمة في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2022 بقيمة 239 مليار ريال سعودي ارتفاعاً من 220 مليار ريال في 2021، وبمساهمة قدرها 31% من إجمالي الأرصدة، وفق نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وجاء ترتيب مساهمة باقي القطاعات كالآتي:

أنشطة النقل والتخزين برصيد بلغ 113 مليار ريال سعودي ارتفاعاً من 62 مليار ريال في 2021 وبنسبة مساهمة بلغت 15% من إجمالي الأرصدة،

أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية برصيد بلغ 97 مليار ريال سعودي ارتفاعاً من 85 مليار ريال في 2021، وبنسبة مساهمة بلغت 13%.

الأنشطة المالية وأنشطة التأمين برصيد بلغ 87 مليار ريال سعودي ارتفاعاً من 76 مليار ريال في 2021، وبنسبة مساهمة بلغت 11%.

الأنشطة العقارية برصيد بلغ 61 مليار ريال سعودي ارتفاعاً من 53 مليار ريال في 2021، وبنسبة مساهمة بلغت 8%.

التشييد برصيد بلغ 45 مليار ريال سعودي من دون تغيير عن عام 2021، وبنسبة مساهمة بلغت 6%.

وقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 762 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2022، ارتفاعاً من 659 مليار ريال بنهاية عام 2021، وفق نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء.