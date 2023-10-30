فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية: الصادرات الدوائية وصلت لـ1.5 مليار ريال

وزير الصناعة: حجم صادرات الأدوية الذي وصلت إليه المملكة لم يكن يتحقق لولا وجود قاعدة دوائية صناعية قوية ونظام تشريعي قوي.

فريق التحرير by فريق التحرير

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن صادرات المملكة العربية السعوية من الأدوية وصلت إلى 1.5 مليار ريال، لافتا إلى وجود 51 مصنعا مرخصا من هيئة الغذاء والدواء.



وأوضح الخريف في كلمته خلال ملتقى الصحة العالمي، المنعقد بالرياض تحت شعار استثمر في الصحة، أن حجم صادرات الأدوية الذي وصلت إليه المملكة لم يكن يتحقق لولا وجود قاعدة دوائية صناعية قوية ونظام تشريعي قوي.



وأشار إلى أنه سيتم توطين صناعة الإنسولين في المملكة بنسبة 90% قريبا، حيث سيتم توقيع اتفاقيتين في هذا الصدد إحداهما اليوم، قائلا إن ذلك لم يتحقق إلا بأدوات محددة، كان المحتوى المحلي جزءا أساسيا من نجاح المفاوضات، حيث أخذت شركات وعدا والتزاما بالشراء لمدة سبع سنوات، ووعد هيئة المحتوى المحلي بالإدراج في القائمة الإلزامية، وأي مستثمر يبدأ في إنشاء مصنع ويبدأ الإنتاج وحصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء يحصل على التزام بإدراجه مباشرة في القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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