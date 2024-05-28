فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inصناعةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةسيارات ويخوت

السعودية: إطلاق برنامج للابتعاث المبتدئ بالتوظيف في قطاع السيارات الكهربائية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن انطلاق برنامج “سير”، المخصص لتطوير الكوادر الوطنية في مجال صناعة السيارات الكهربائية، والانضمام إلى برنامج أكاديمي متخصص في الولايات المتحدة الأمريكية.

فريق التحرير by فريق التحرير

بدأت شركة “سير الوطنية للسيارات” بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية استقبال طلبات الشباب السعودي للانضمام إلى برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف، الذي يهدف إلى تطوير الكوادر الوطنية في صناعة السيارات الكهربائية.

يعد هذا البرنامج فرصة متميزة للشباب الطموح السعودي لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة في هذا المجال المتطور، من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية متميزة.

يتيح البرنامج للمشاركين فرصة الالتحاق ببرنامج أكاديمي في الولايات المتحدة الأمريكية يستمر لمدة عام، حيث سيتعلمون ويتدربون في مجال هندسة صناعة السيارات بجامعات رائدة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل البرنامج فترة تدريب عملي في مصانع عالمية متخصصة في تصنيع السيارات، مما سيمكنهم من اكتساب الخبرة العملية اللازمة للنجاح في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

يستهدف هذا البرنامج توظيف المهندسين والمهندسات حديثي التخرج في شركة سير الوطنية للسيارات، حيث سيتم ابتعاثهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام، للالتحاق ببرنامج أكاديمي متخصص في هندسة صناعة السيارات، بالإضافة إلى فترة تدريب عملي في المصانع العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات.

تهدف هذه المبادرة الرائدة إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتصميم وتطوير السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا البطاريات، والاستدامة، بهدف تحفيز الابتكار والتقدم في قطاع السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية.

برنامج شركة “سير” يأتي كنتيجة للجهود المشتركة بينها وبين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث يمثل تمديداً للجهود المستمرة في توفير فرص التدريب والتوظيف للكوادر الوطنية، وتطويرها لتلبية احتياجات قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة العربية السعودية.

هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (مسار واعد)، وبالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...