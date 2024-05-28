بدأت شركة “سير الوطنية للسيارات” بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية استقبال طلبات الشباب السعودي للانضمام إلى برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف، الذي يهدف إلى تطوير الكوادر الوطنية في صناعة السيارات الكهربائية.

يعد هذا البرنامج فرصة متميزة للشباب الطموح السعودي لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة في هذا المجال المتطور، من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية متميزة.

يتيح البرنامج للمشاركين فرصة الالتحاق ببرنامج أكاديمي في الولايات المتحدة الأمريكية يستمر لمدة عام، حيث سيتعلمون ويتدربون في مجال هندسة صناعة السيارات بجامعات رائدة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل البرنامج فترة تدريب عملي في مصانع عالمية متخصصة في تصنيع السيارات، مما سيمكنهم من اكتساب الخبرة العملية اللازمة للنجاح في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

يستهدف هذا البرنامج توظيف المهندسين والمهندسات حديثي التخرج في شركة سير الوطنية للسيارات، حيث سيتم ابتعاثهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام، للالتحاق ببرنامج أكاديمي متخصص في هندسة صناعة السيارات، بالإضافة إلى فترة تدريب عملي في المصانع العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات.

تهدف هذه المبادرة الرائدة إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتصميم وتطوير السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا البطاريات، والاستدامة، بهدف تحفيز الابتكار والتقدم في قطاع السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية.

برنامج شركة “سير” يأتي كنتيجة للجهود المشتركة بينها وبين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث يمثل تمديداً للجهود المستمرة في توفير فرص التدريب والتوظيف للكوادر الوطنية، وتطويرها لتلبية احتياجات قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة العربية السعودية.

هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (مسار واعد)، وبالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.