قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إننا نسعى لجذب استثمارات صناعية تقدر بحوالي تريليون ريال.

و أضاف “سنواصل تحقيق مزيد من النجاحات خاصة بعد إطلاق استراتيجيتي الصادات والتوطين والاستراتيجية الصناعية”.



وأكمل الخريف، خلال كلمته بمعرض «صنع في السعودية»، إن السوق السعودية سوق مفتوحة وتعد أقل الأسواق رسوما جمركية، و مزايانا الكثيرة تجعلنا نستمر في التطوير والبناء، وفق «الإخبارية».

وأردف الوزير، أنا نتمتع في المملكة بمنتجات صنعت بأعلى المواصفات وتخضع لمعايير عالمية وتنافس بأسعارها وجودتها محليا وعالميا، مشيرا إلى 24 شركة عراقية انضمت إلى 100 شركة سعودية في معرض صنع في السعودية.

وبشأن نجاح السعودية في مواجهة جائحة كورونا، قال الوزير، رغم قسوة الجائحة، إلا أننا حولناها إلى قصة نجاح، من خلال قيادتنا الحكيمة التي قدمت الإنسان على أي مصلحة، حيث نعيش في وطن عظيم.

أبرز ما ذكره معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية أ. بندر الخريف، خلال كلمته في افتتاح معرض #صنع_في_السعودية بنسخته الثانية. pic.twitter.com/Fnvd0sQdw7 — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) October 17, 2023