ارتفع عدد المصانع القائمة في المملكة العربية السعودية، بنسبة 10% في عام 2023، وفقا لبيانات وزارة الصناعة السعودية.

وبلغ عدد المصانع القائمة في المدن والمحافظات السعودية نحو 11549 خلال عام 2023، من 10518 مصنعاً في عام 2022، بزيادة بلغت نحو 1031 مصنعا.

ووفقا لبيانات وزارة الصناعة في السعودية، فإن عدد التراخيص الصناعية الجديدة بلغت نحو 1379 ترخيصاً في عام 2023، باستثمارات تتجاوز نحو 81 مليار ريال.

وكشفت البيانات عن بدأ الإنتاج من 1058 مصنعاً خلال 2023 باستثمارات تجاوزت 45 مليار ريال.

جراح الجراح، المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، قال إن إجمالي استثمارات المصانع القائمة في السعودية حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، تقدر بنحو 1.54 تريليون ريال.

التراخيص الجديدة في 25 نشاطاً صناعياً



وتصدر نشاط المنتجات الغذائية، 25 قطاعا صدرت لهم تراخيص جديدة بعد حصل على 244 ترخيصاً، وفي الترتيب الثاني جاء نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الذي أصدرت له الوزارة نحو 176 ترخيصاً.

وفي الترتيب الثالث جاء قطاع صنع منتجات المعادن المشكلة بنحو 165 ترخيصا، وقطاع صنع منتجات المطاط واللدائن في الترتيب الرابع بنحو 123 ترخيصاً.



واستحوذت المنشآت والمصانع الوطنية على العدد الأكبر من التراخيص الصناعية الصادرة بـ 1043 ترخيصاً، في حين حصلت المصانع والمنشآت ذات الاستثمار الأجنبي على 194 ترخيصاً، أما المنشآت ذات الاستثمار المشترك فحصلت على نحو142 ترخيصاً، وفقا لمما أوضحه المتحدث باسم الوزارة.

واستحوذت المنشآت الصغيرة على النسبة الكبرى من التراخيص الصادرة بـ1203 تراخيص، ثم المنشآت المتوسطة بـ158 ترخيصاً، والمنشآت متناهية الصغر بـ15 ترخيصاً، وأخيراً المنشآت الكبيرة بـ3 تراخيص.

وعلى مستوى المناطق، جاءت الرياض في صدارة المناطق بعد تراخيص بلغ 479 ترخيصاً، وفي الترتيب الثاني جاءت المنطقة الشرقية بـ 340 ترخيصاً، وثالثا جاءت منطقة مكة المكرمة بنحو 269 ترخيصاً، وفي الترتيب الرابع جاءت منطقة القصيم بـ 87 ترخيصا، وفي الترتيب الخامس جاءت منطقة المدينة المنورة بـ79 ترخيصاً.