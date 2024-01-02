السعودية، 1.5 تريليون ريال استثمارات 11388 مصنعاً

وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في السعودية حتى نهاية شهر تشرين الأول / اكتوبر الماضي إلى 11388 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.509 تريليون ريال، وفق التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وقد أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 158 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر أكتوبر 2023، توزعت على خمسة أنشطة صناعية، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ31 ترخيصاً، ثم نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ21 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ17 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المعدات الكهربائية ونشاط منتجات المطاط واللدائن بـ11 ترخيصاً لكل نشاطٍ منهما.

وبلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر 1127 ترخيصاً، فيما بلغ حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أكتوبر 11,5 مليار ريال. واستحوذت المنشآت الصغيرة على 83.54% من التراخيص الصناعية الجديدة خلال أكتوبر، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.03%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 3.80%، والمنشآت الكبيرة بنسبة 0.63%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 77.85%، ثم تلتها المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 11.39%، والمنشآت الأجنبية بنسبة 10.76%.

وبلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أكتوبر الماضي 113 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 12.237 مليار ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ27 مصنعاً، ثم المصانع الغذائية بـ19 مصنعاً، ثم مصانع المطاط واللدائن بـ12 مصنعاً، ثم مصانع المعادن المشكلة، ومصانع الكيميائية بـ9 مصانع لكل نوعٍ منها.

واستحوذت المصانع الوطنية على 74.34% من إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ16.81%، والمصانع المشتركة بـ 8.85%.

وتُصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.