لا زالت الزيارات الرسمية رفيعة المستوى مستمرة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا لنقل الصناعات وعقد الشراكات.

حيث يقوم حاليا وفد سعودي برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف بزيارة الجمهورية الكورية بهدف نقل تجارب الصناعات الكورية وعقد الصفقات والاتفاقيات.

وزار الوزير عددا من المصانع في تشانغوون وسيئول، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية كوريا، والتقى مع عدد من مسؤولي شركة Doosan في تشانغوون.

واطلع على مرافق المصنع للاطلاع على أبرز أعمال الشركة في محطات الطاقة الحرارية والتوربينات والمولدات ومحطات التحلية والمسبوكات والمغلفات.

كما زار إحدى أكبر شركات التصنيع في العاصمة الكورية سيئول؛ وهو مصنع شركة KG Mobility، أكبر شركات تصنيع السيارات، وأطلع على أبرز ما توصلت إليه الشركة في صناعة السيارات متعددة الاستخدامات (SUVs) وسيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر، وخططها في مجال السيارات الكهربائية.



وتأتي لقاءات وزير الصناعة والثروة المعدنية في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا؛ بهدف تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين وفقا لبيان الوزارة.

اجتمعت في العاصمة الكورية سيئول بوزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري السيد بانغ مون كيو؛ وناقشنا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، واستعرضنا الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين في عدد من الأنشطة والقطاعات الصناعية المختلفة pic.twitter.com/e83CijNuou — بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) December 15, 2023