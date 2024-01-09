أعلن اليوم في العاصمة السعودية الرياض اختتام الاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الذي جرى ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024.





وبحسب البيان الصحفي الصادر في ختام الاجتماع وحصلت”أريبيان بزنس”على نسخة منه، شارك في هذه المناسبة الهامة 79 دولة و35 منظمة حكومية وغير حكومية.



وأكد المشاركون على ضرورة التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية لتطوير سلاسل قيمة مرنة ومسؤولة للمعادن في منطقة التعدين الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.



وفي سياق جهود تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، أكد المشاركون على أهمية توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير أعمال استكشاف وإنتاج ومعالجة المعادن في المنطقة.



كما شددوا على ضرورة تحول المنطقة من تصدير المعادن الخام إلى إنتاج منتجات معدنية ذات قيمة مضافة عالية.



وأكد المشاركون على أهمية اتباع ممارسات تعدين أكثر أمانًا ومسؤولية اجتماعيًا وبيئيًا، وذلك لاستكشاف واستخراج ومعالجة المعادن الاستراتيجية والنادرة بكفاءة واقتصادية محسنة.



بخصوص الاستدامة في قطاع التعدين، عبر المشاركون عن دعمهم لتطوير إطار لمستقبل استدامة قطاع المعادن في المنطقة، مؤكدين على أهمية تعزيز معايير الاستدامة في هذا القطاع.



وفي ختام الفعاليات، عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية الخطة السعودية لإنشاء حاضنة لمراكز التميز إقليمية في قطاع التعدين كخطوة أولى نحو بناء شبكة من مراكز التميز في المنطقة،مشيرًا إلى أهمية تبادل الابتكارات وتطوير القدرات في هذا القطاع.



أخيرًا، اتفق المشاركون على إنشاء مجموعات تنسيق وعمل لتقديم التوصيات لمؤتمر التعدين الدولي في السنوات القادمة، ولتطوير مبادرات وخطط العمل في مجال التعدين العالمي.



هذا ويعد هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الاستدامة في قطاع التعدين، بما يخدم مصلحة الدول المشاركة والمنطقة بشكل عام.

بيان صحفي | اختتام أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين في الرياض pic.twitter.com/EMsBA2y833 — جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) January 9, 2024