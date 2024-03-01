كيف تخطط السعودية لنمو صغار المستثمرين بالقطاع الصناعي؟

أطلقت الحكومة السعودية برنامجا تمويلا جديدا يستهدف صغار المستثمرين ورواد الأعمال، وذلك بهدف تمكين الشباب من الحصول على التمويل اللازم لبدء وتطوير مشاريعهم الريادية في القطاع الصناعي.



أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي ودعم صغار المستثمرين، حيث تم وضع شروط بسيطة لتسهيل الوصول إلى التمويل اللازم لبدء وتطوير المشاريع الريادية.



وتحدث الوزير خلال تصريحات للإعلام، عن تركيز المملكة في الآونة الأخيرة على صغار المستثمرين في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن الحكومة ترى فيهم مصدراً هاماً لتعزيز الاقتصاد وتطوير الصناعات المحلية.

وقال، لدينا أيضا ضمن مستهدفاتنا في التوطين محفزات أخرى من ضمنها حوافز، بالإضافة إلى المصانع الجاهزة التي تعتبر من أهم الممكنات.



وحول دور المصانع الجاهزة، أشار الوزير إلى أهميتها في تعزيز الصناعات المحلية وتشجيع الشباب على الابتكار والمبادرة.

كما أكد أن نموذج عمل الواحات الصناعية يوفر فرصة جديدة لنوعية معينة من المستثمرين، و معظم المساحات الموجودة في الواحات من خلال المصانع الجاهزة، حيث سيخفف عبئا ماليا كبيرا على المستثمر ويختصر مدة البناء والتراخيص اللازمة.

بدأت زيارتي إلى محافظة جدة، بلقاء عدد من شركائنا المستثمرين في القطاع الصناعي خلال الجلسة التي نظمتها @JeddahChamber، وناقشنا تعزيز النهضة الصناعية في جدة وخلق البيئة الاستثمارية الداعمة لمستهدفاتنا الوطنية، كما استمعت إلى التحديات التي يواجهونها ووضع الخطط اللازمة للتغلب عليها pic.twitter.com/LXz6C831ms — بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) February 29, 2024



