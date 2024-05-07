مبادرة السعودية للسكن الآمن.. مدن صناعية تستضيف 85 ألف عامل

تم تشكيل مبادرات وطنية في المملكة العربية السعودية لدعم تنظيم المساكن الجماعية للأفراد في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، بالإضافة إلى المدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية والتكنولوجيا، مع التزامها بالمعايير الصحية والفنية والسلامة.

تتجاوز الطاقة الاستيعابية لهذه المساكن التي تشرف عليها هيئة “مدن” 85 ألف عامل، وتشمل أكثر من 600 مبنى ومجمع سكني. وتسعى هذه المبادرات إلى توفير بيئة سكنية صحية وآمنة وخالية من الأوبئة والأمراض لسكانها.

أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن “مؤتمر السلامة والصحة المهنية السعودي الدولي السادس”، أن الوزارة تعمل على تطوير المساكن الجماعية للأفراد في المدن الصناعية، والتزامها بالاشتراطات الصحية والفنية والسلامة.

وأضاف أن الوزارة وجهات منظومة الصناعة تعمل على تحديث اللوائح والاشتراطات في مجال السلامة الصناعية، بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس السعودية وجهات حكومية أخرى.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية والأتمتة في العمليات الصناعية، مما يسهم في تحسين السلامة والصحة في الوظائف الصناعية.من خلال اعتماد الروبوتات والأتمتة في المهام الخطرة والمرهقة، يُقلل من احتمالية تعرض العمال للإصابات والحوادث.

وأطلقت الوزارة مبادرة “برنامج المستقبل” لتحويل المصانع إلى الكفاءة التشغيلية والأتمتة، مما يعزز السلامة والصحة في هذه المصانع، بهدف تحويل 4000 مصنع من الاعتماد على العمالة الكثيفة ذات الأجور والمهارات المنخفضة إلى نماذج تعتمد على الأتمتة والكفاءة التشغيلية، مما يعزز السلامة والصحة في هذه المصانع.

كما أشار الوزير، إلى أن الوزارة نفذت أكثر من 14 ألف زيارة تفقدية للمنشآت الصناعية في عام ٢٠٢٣، حيث قام فريق الوزارة بمتابعة امتثال المنشآت ورصد المخاطر المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية. وأكد أن جهود الوزارة تشمل إصدار نشرات توعوية شهرية وتقديم برامج تدريبية متخصصة من خلال الأكاديمية الوطنية للصناعة.

بيان صحفي | نائب وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية لشؤون الصناعة: جهود الوزارة حثيثة ومتكاملة في تعزيز السلامة والصحة المهنية في منشآت العمل pic.twitter.com/ip7GbcySsU — جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) May 7, 2024