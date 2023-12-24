السعودية، سبكيم ترسي عقداً بـ 500 مليون دولار لزيادة إنتاج مصنع تكسير الإيثلين

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم عن ترسية عقد أعمال الهندسة والتوريد والتوسعة بقيمة 500 مليون دولار على شركة (SGC – eTEC) بتاريخ 21/12/2023.

ويهدف العقد لزيادة إنتاج مصنع تكسير الإيثلين في الشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثيلين، أحد المشاريع المشتركة لشركة التصنيع والصحراء للأوليفينات، والتي تمتلكها شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 32.55%.

وتوقعت “سبكيم” اكتمال المشروع والبدء بالإنتاج في النصف الأول من العام 2026، بزيادة إنتاج الأوليفينات في مصنع تكسير الإيثلين بنسبة تقديرية 18%.

وبحسب العقود والأسعار المتوقعة، سيسهم ذلك إيجاباً على قوائم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) المالية الموحدة. وسيتم الإعلان أن أي تطورات جوهرية لاحقاً.