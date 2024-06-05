فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inصناعةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةدولسيارات ويخوتشركات

السعودية تبحث فرص الاستثمار مع”رينو”في صناعة السيارات بالمغرب

المملكة توجه نحو توطين صناعات نوعية مثل السيارات، مستفيدة من التجارب العربية والعالمية، بما في ذلك التجربة المغربية الرائدة في صناعة السيارات.

فريق التحرير by فريق التحرير

قام وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، بزيارة استكشافية إلى منظومة صناعة السيارات في مدينة طنجة بالمغرب، لبحث فرص التعاون وإمكانية إنشاء مشاريع مشتركة في هذا القطاع بين البلدين.

وشملت الزيارة جولة في مصنع شركة “رينو” للسيارات في طنجة، حيث اطلع على مراحل تصنيع السيارات في المصنع، وبحث فرص تعزيز التعاون بين الجانبين، كما زار معهد التكوين لمهن صناعة السيارات “IFMIA”، واطلع على تجربته الرائدة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، إضافة إلى زيارة شركة TE connectivity المتخصصة في صناعة القطع والأجهزة الكهربائية لحلول النقل.

وأكد الوزير السعودي، خلال اجتماعاته مع المسؤولين التنفيذيين في منظومة صناعة السيارات المغربية في طنجة على التزام المملكة بتعزيز توطين عدد من الصناعات النوعية، بما في ذلك صناعة السيارات، واستفادة من التجارب المتميزة على الصعيدين العربي والعالمي، مشيرًا إلى التجربة المغربية التي تعتبر الأولى عربيًا في إنتاج السيارات.

جاءت زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى منظومة صناعة السيارات في المغرب ضمن جدول أعمال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية. تضمنت هذه الزيارة عقد لقاءات مع الوزراء والمسؤولين في الحكومة المغربية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة للجانبين في هذين القطاعين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...