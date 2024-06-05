قام وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، بزيارة استكشافية إلى منظومة صناعة السيارات في مدينة طنجة بالمغرب، لبحث فرص التعاون وإمكانية إنشاء مشاريع مشتركة في هذا القطاع بين البلدين.

وشملت الزيارة جولة في مصنع شركة “رينو” للسيارات في طنجة، حيث اطلع على مراحل تصنيع السيارات في المصنع، وبحث فرص تعزيز التعاون بين الجانبين، كما زار معهد التكوين لمهن صناعة السيارات “IFMIA”، واطلع على تجربته الرائدة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، إضافة إلى زيارة شركة TE connectivity المتخصصة في صناعة القطع والأجهزة الكهربائية لحلول النقل.

وأكد الوزير السعودي، خلال اجتماعاته مع المسؤولين التنفيذيين في منظومة صناعة السيارات المغربية في طنجة على التزام المملكة بتعزيز توطين عدد من الصناعات النوعية، بما في ذلك صناعة السيارات، واستفادة من التجارب المتميزة على الصعيدين العربي والعالمي، مشيرًا إلى التجربة المغربية التي تعتبر الأولى عربيًا في إنتاج السيارات.

جاءت زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى منظومة صناعة السيارات في المغرب ضمن جدول أعمال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية. تضمنت هذه الزيارة عقد لقاءات مع الوزراء والمسؤولين في الحكومة المغربية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة للجانبين في هذين القطاعين.