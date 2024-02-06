

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات، وهي المبادرة الأولى من نوعها في المملكة، في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز الصناعات المحلية وتنمية القطاعات الاقتصادية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعية والثروة المعدنية في منتدى صندوق الاستثمارات العامة وقطاع الخاص، الذي انطلق اليوم في نسخته الثانية، ويستمر على مدى يومي 6 و7 فبراير.

يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المملكة.

كما أعلن الوزير أيضًا تأسيس جمعية مصنعي السيارات، والتي ستكون محورًا لتطوير القطاع وحماية حقوق المصنعين والعمال في هذا المجال.

تعتبر هذه الخطوة إضافة هامة للبنية التحتية الصناعية في المملكة، وستسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات التصنيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع السيارات.

وتشهد فعاليات المنتدى الإعلان عن عدة شراكات بين القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تعزيز جهود الصندوق في دعم الاستثمارات المحلية وتنمية اقتصاد المملكة. يعتبر هذا المنتدى منصة هامة لتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التوطين والاكتفاء الذاتي في الصناعات المحلية.