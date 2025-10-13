السعودية تصدر 40 رخصة تعدينية جديدة في أغسطس 2025

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس/آب 2025 في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح إن الرخص التعدينية الجديدة شملت 17 رخصة كشف، و13 رخصة محاجر مواد بناء، و8 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي استطلاع؛ وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر أغسطس/آب 2025، بحسب لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضح الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس بلغ 2,485 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,505 رخص، تليها رخص الكشف بـ660 رخصة، ثم رخص “استغلال تعدين ومنجم صغير” بـ249 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ58 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ13 رخصة.

وأكد أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا ستة أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

وأضاف “حدد النظام أيضاً رخـصاً للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.