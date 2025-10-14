السعودية تصدر 144 ترخيصاً وبدء الإنتاج بـ113 مصنعاً في أغسطس

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 144 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر أغسطس/آب الماضي فيما بدأت الإنتاج في 113 مصنعاً جديداً خلال الشهر نفسه وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأظهر التقرير -الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري- أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 16.3 مليار ريال (حوالي 4.34 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 2,581 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أغسطس 14.2 مليار ريال (حوالي 3.8 مليار دولار)، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ8,416 وظيفة جديدة، مما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.

وتُصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.