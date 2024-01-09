شكّل الاجتماع الوزاري الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين الذي انعقد في الرياض منصة فريدة للنقاش حول حاضر ومستقبل صناعة التعدين وأثرها الاقتصادي والاجتماعي على المستوى العالمي.



مؤتمر التعدين الدولي 2024، الذي جاء على هامشه الاجتماع بحضور ممثلين عن 79 دولة، تناول جوانب متعددة تشمل التشريعات، والتقنيات، والتحديات البيئية والاقتصادية، بالإضافة إلى دور صناعة التعدين في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.



وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، ألقى الضوء على دور السعودية في هذا السياق، حيث أكد على نجاح السعودية في خلق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي من خلال قطاع المعادن.

و قال الوزير: “في المملكة كجزء من استثماراتنا لتشكيل استراتيجية المعادن الخاصة بها، حققت المملكة أثراً اجتماعياً واقتصادياً في قطاع المعادن، مثل مشروع وعد الشمال في المنطقة الصناعية شمال المملكة ومهد الذهب في غرب المملكة حققت العديد من النجاحات”.

وأردف قائلاً: “سنمضي قدماً في الحوار العالمي بالمملكة للنقاش حول مستقبل المعادن.. عندما يتطلع العالم في الحراك بقطاع التعدين فالمملكة تكون محط أنظارهم، حيث يعد هذا المؤتمر الأهم لتشكيل مستقبل المعادن”.



وأشار إلى التزام العالم بتحقيق الانبعاثات الصفرية لاتفاقيات باريس، مما يتطلب حركة سريعة لمواجهة التحديات البيئية.



كما تم التأكيد على أهمية التركيز على مرحلة التنفيذ وضرورة التوصل إلى اتفاقيات وتحالفات هامة تعزز التقدم والتطور في صناعة التعدين.



و قد تم الإعلان عن إنشاء مركز لتسريع الابتكار في المعادن كشراكة بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية – ندلب وهيئة المساحة الجيولوجية، كجزء من جهود تعزيز القدرات التقنية والابتكارية في هذا القطاع،



وزير الصناعة أشار إلى عدة مبادرات مهمة تهدف إلى تطوير المعادن الحرجة، ووضع التوقعات الإقليمية للإمدادات المعدنية الحرجة.



وأكد الوزير على ضرورة مساهمة الدول المنتجة في تحقيق طموحات العالم في هذا المجال.



وأثنى الوزير على المشاريع الناجحة في المملكة مثل مشروع وعد الشمال ومهد الذهب، اللذين ساهما في تعزيز الاقتصاد وتحقيق نجاحات ملموسة.



وقال:”تجسّدت أهمية المؤتمر في جذب الاستثمارات لصناعات التعدين في المنطقة، ونشر التقنيات المتقدمة وتبني أفضل معايير الاستدامة”، كما تم استعراض دور المشاريع التعدينية في تنمية المجتمعات وبحث إمكانيات القطاع في المملكة والمنطقة بشكل عام.



يُعَد هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تحقيق التعاون العالمي في مجال التعدين، حيث تشكل المملكة محط أنظار العالم في صياغة مستقبل القطاع، مما يمهّد الطريق لتعزيز استدامة ومرونة صناعة التعدين لتلبية احتياجات العالم المتغيرة.

معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية أ. بندر الخريف يفتتح الاجتماع الوزاري الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، بحضور 45 وزيرًا.#مؤتمر_التعدين_الدولي⁩ pic.twitter.com/7lXkJDt7XT — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 9, 2024