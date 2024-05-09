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السعودية.. تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 8.7%

انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية، مدفوعاً بتراجع إنتاج النفط. من المتوقع أن يستمر هذا التراجع في المدى القريب.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية انخفاضًا ملحوظًا في مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 8.7% على أساس سنوي خلال شهر آذار/مارس المنصرم.

ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تراجع نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14.2% خلال نفس الفترة، حيث خفضت السعودية إنتاجها النفطي إلى 8.9 مليون برميل يوميًا.

يوشكل قطاع التعدين واستغلال المحاجر الثقل الأكبر في مؤشر الإنتاج الصناعي، حيث يُمثّل وزنه النسبي 61.4%.

وعلى الرغم من التراجع المسجل، تُشير بعض المؤشرات إلى وجود بعض القطاعات الفرعية التي حافظت على أدائها الإيجابي خلال شهر آذار/مارس الماضي. حيث شهدت نشاطات كل من إمدادات الكهرباء والغاز وإمدادات المياه والصرف الصحي ارتفاعًا بنسبة 7.4% و 5.5% على التوالي.

وتشير التوقعات إلى استمرار تأثير تراجع إنتاج النفط على مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترجيح تمديد تحالف “أوبك+” خفض الإنتاج خلال اجتماعه المرتقب في الأول من حزيران/يونيو المقبل.

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