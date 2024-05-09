السعودية.. تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 8.7%

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية انخفاضًا ملحوظًا في مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 8.7% على أساس سنوي خلال شهر آذار/مارس المنصرم.

ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تراجع نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14.2% خلال نفس الفترة، حيث خفضت السعودية إنتاجها النفطي إلى 8.9 مليون برميل يوميًا.

يوشكل قطاع التعدين واستغلال المحاجر الثقل الأكبر في مؤشر الإنتاج الصناعي، حيث يُمثّل وزنه النسبي 61.4%.

وعلى الرغم من التراجع المسجل، تُشير بعض المؤشرات إلى وجود بعض القطاعات الفرعية التي حافظت على أدائها الإيجابي خلال شهر آذار/مارس الماضي. حيث شهدت نشاطات كل من إمدادات الكهرباء والغاز وإمدادات المياه والصرف الصحي ارتفاعًا بنسبة 7.4% و 5.5% على التوالي.

وتشير التوقعات إلى استمرار تأثير تراجع إنتاج النفط على مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترجيح تمديد تحالف “أوبك+” خفض الإنتاج خلال اجتماعه المرتقب في الأول من حزيران/يونيو المقبل.