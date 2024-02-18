الصحراء السعودية تتفجر ذهباً.. فكم تحتضن تحت أرضها؟

في تطور يعد بأن يغير من ملامح الاقتصاد السعودي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن زيادة هائلة لإنتاج الذهب، مما يشير إلى فتح فصل جديد في تاريخها الاقتصادي.



حيث كشفت المملكة عن اكتشاف كنز جديد من الذهب، مما أدى إلى تضاعف إنتاجها ووضعها على طريق تحقق أهداف طموحة تتعلق بالاكتفاء الذاتي وتعزيز دورها على الساحة العالمية.



بدأت القصة بعمليات استكشافية مكثفة في عمق الصحاري السعودية، حيث كشفت الأجهزة الحديثة عن ترسبات هائلة من الذهب تحت الأرض. تبعت هذه الاكتشافات عمليات تنقيب مكثفة، وسط تفاؤل بالعثور على كميات هائلة من هذه الثروة الطبيعية الغنية.





وفي تصريحات تلفزيونية للرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، المهندس سليمان المزروع، على قناة”روتانا”، كشف عن أن إنتاج المملكة الحالي من الذهب يبلغ 12 طنًا سنويًا، وأن الهدف هو رفع هذا الرقم بشكل كبير خلال السنوات القادمة ليصل لـ52 طن سنوياً.



وأوضح المهندس المزروع أن هذا الهدف سيتحقق من خلال مزيد من الاستكشافات والتنقيب في المناطق المعروفة بوجود كميات كبيرة من الذهب، مشيراً إلى أن عمليات المسح الأرضي قد كشفت عن وجود ما يقارب الـ 3400 طن من الذهب تحت الأراضي السعودية.



بعد تأكيد وجود الكنز الذهبي، أعلنت المملكة عن هدف جديد طموح لرفع إنتاجها من الذهب إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل. وقد وضعت خططاً محكمة لتحقيق هذا الهدف، من خلال توسيع نطاق الاستكشافات والتنقيب، واستخدام أحدث التقنيات والمعدات لاستغلال هذه الثروة الطبيعية الكبيرة.



ومن المتوقع أن يكون لهذا الاكتشاف تأثيرات هائلة على اقتصاد المملكة، حيث سيسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة. كما سيسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.







للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا