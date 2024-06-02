قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بتخصيص مجمعين لاستغلال خام الرمل والحصى في محافظة بيشة بمنطقة عسير، تمهيداً لطرحهما في منصة تعدين، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استغلال الثروات المعدنية المتوفرة في المملكة، التي توجد في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.4 تريليون ريال.

كما يعتبر هذا التوجه لجهود الوزارة بهذا الشأن لتعزيز شفافية وحوكمة قطاع التعدين وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية المجاورة للمشاريع التعدينية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، في بيان صحفي، أن التخصيص شمل مجمعين هما مجمع خام الرمل شرق الخليج ومجمع خام الرمل شمال الشقيقة، واللذان يقعان في محافظة بيشة بمساحات تبلغ 8.54 و 13.36 كيلومتر مربع على التوالي.

وأشار الجراح إلى أن هدف الوزارة من تخصيص هذه المجمعات هو زيادة الاستثمارات في قطاع التعدين وجذب الشركات المهتمة بهذا المجال، بالإضافة إلى حماية المجمعات التعدينية والحفاظ عليها من التجاوزات غير النظامية وفقًا لنظام الاستثمار التعديني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق تعظيم قيمة قطاع التعدين في المملكة، الذي يشكل الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية. تهدف الوزارة إلى استغلال الثروات المعدنية المتوفرة في المملكة، التي توجد في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.4 تريليون ريال.