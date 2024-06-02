السعودية تصنع 14 مليون وحدة سنوياً من المحتوى المحلي الصحي

تواصل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية جهودها لتوطين قطاع الصناعة الدوائية في المملكة العربية السعودية.



وتشير التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية تصنيع أكثر من 14 مليون وحدة سنويًا من المستحضرات الدوائية، وذلك من خلال الشراكة مع شركات محلية مثل شركة تبوك للصناعات الدوائية والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو).



حيث أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز توطين الصناعات وتشجيع الاستثمار في إنشاء مصانع محلية في المملكة العربية السعودية.



تسعى الهيئة أيضًا إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة من خلال التعاون مع المصانع المحلية لإنشاء خطوط إنتاج جديدة، وذلك من خلال نقل المعرفة التصنيعية من المستثمرين، مما يسهم في تحقيق أهداف التوطين وتعزيز الصناعات المحلية. تم إكمال مستهدفات مجموعة من اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة بالتعاون مع القطاع الخاص.

يُعتبر توطين هذا القطاع أحد العوامل المساهمة في تعزيز الأمن الصحي والوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للاحتياجات الصحية في المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، عبد الرحمن السماري، أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا، معبّراً عن فخرهم بنتائج إيجابية حققتها هذه الجهود خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن يساهم توطين قطاع المستحضرات الدوائية في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة وتعزيز الأمن الصحي، بتصنيع أكثر من 14 مليون وحدة سنوياً لتلبية احتياجات الجهات الصحية الحكومية.

كما سيسهم إدراج منتجات هذا القطاع في القائمة الإلزامية في تعزيز القوة الشرائية الحكومية لصالح المنتجات المحلية، مما يضمن توفير الرعاية الصحية المستدامة للمواطنين دون انقطاعات في التوزيع الدوائي.