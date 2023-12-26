إعلان مرتقب من السعودية عن حجم الثروات الطبيعية الجديدة

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عزمها الإعلان عن حجم الاكتشافات الجديدة للمعادن والثروات الطبيعية.



ووفقًا للوزير بندر الخريف، خلال مشاركته في مؤتمر “مستقبل المعادن”، سيتم الكشف عن هذه الثروات خلال منتصف شهر يناير المقبل.



أشار الخريف إلى أن قطاع التعدين، الذي يشكل جزءًا رئيسيًا من رؤية المملكة 2030، حقق إيرادات قياسية في عام 2023 تجاوزت 1.5 مليار ريال، مما يمثل إنجازًا ملموسًا.



كما أكد إكمال برنامج المسح الجيولوجي لأكثر من 30% من مساحة الدرع العربي، حيث أظهرت النتائج نجاحًا واعدًا.



وأوضح أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” يعتبر الأكبر والأهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة في جوانب الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.



سيُعقد المؤتمر الدولي الثالث للتعدين من 9 إلى 11 يناير 2024 في الرياض، بمشاركة وزراء قطاع التعدين من دول مختلفة. ومن المتوقع أن يركز المؤتمر على تحقيق التقدم في هذا القطاع، مع التركيز على قضايا التعدين في منطقة تمتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات للصناعات المعدنية.

