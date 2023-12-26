فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inصناعةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةاستثمار

إعلان مرتقب من السعودية عن حجم الثروات الطبيعية الجديدة

حقق إيرادات قياسية في عام 2023 تجاوزت 1.5 مليار ريال، مما يمثل إنجازًا ملموسًا

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عزمها الإعلان عن حجم الاكتشافات الجديدة للمعادن والثروات الطبيعية.

ووفقًا للوزير بندر الخريف، خلال مشاركته في مؤتمر “مستقبل المعادن”، سيتم الكشف عن هذه الثروات خلال منتصف شهر يناير المقبل.

أشار الخريف إلى أن قطاع التعدين، الذي يشكل جزءًا رئيسيًا من رؤية المملكة 2030، حقق إيرادات قياسية في عام 2023 تجاوزت 1.5 مليار ريال، مما يمثل إنجازًا ملموسًا.

كما أكد إكمال برنامج المسح الجيولوجي لأكثر من 30% من مساحة الدرع العربي، حيث أظهرت النتائج نجاحًا واعدًا.

وأوضح أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” يعتبر الأكبر والأهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة في جوانب الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

استعدادات سعودية لاستضافة مؤتمر التعدين الدولي يوم 9 يناير


سيُعقد المؤتمر الدولي الثالث للتعدين من 9 إلى 11 يناير 2024 في الرياض، بمشاركة وزراء قطاع التعدين من دول مختلفة. ومن المتوقع أن يركز المؤتمر على تحقيق التقدم في هذا القطاع، مع التركيز على قضايا التعدين في منطقة تمتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات للصناعات المعدنية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...