كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، عن ارتفاع الطلب على المعادن الحرجة، خاصة المعادن الحيوية والاستراتيجية اللازمة لتحول الطاقة، وفقًا للتقارير الدولية.



و أكد على أهمية دعم الحكومات والتعاون الدولي في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في سلسلة توريد المعادن، أنه يتعيّن زيادة الاستثمارات في التعدين والمعالجة بمقدار 3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توفير ما بين 300 إلى 500 جيجاوات إضافية من الطاقة في ذلك الوقت.

وأوضح أن هذه الخطوات ضرورية لتلبية الطلب المتزايد على المعادن الحيوية مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس، خاصةً في سياق تحول الطاقة العالمية.



وبالنظر إلى الوضع الراهن في قطاع التعدين، فإن منطقة التعدين الكبرى التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا تمثل نحو 41% من دول العالم، ويبلغ عدد سكانها 3.5 مليار نسمة، يمثلون 46% من سكان العالم، ويبلغ اقتصادها 9.6 تريليون دولار، بنسبة 11% من الاقتصاد العالمي، ويحقق نموًا بمعدل 40% أسرع من المتوسط العالمي.



وأشار المهندس المديفر إلى أن المنطقة الكبرى، من حيث الثروات المعدنية، تمتلك حصة كبيرة من الاحتياطيات والموارد المعدنية، بما في ذلك 89% من البلاتين، و80% من الفوسفات، و62% من المنجنيز، و58% من الكوبالت الموجودة في العالم، بينما تمتلك إفريقيا وحدها نحو 30% من موارد العالم.



وأوضح أنّ المملكة أعلنت عن حزمة حوافز جديدة لتعزيز الاستكشاف التعديني بقرابة 685 مليون ريال (182 مليون دولار) وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لافتاً إلى شركة منارة المعادن – المشروع المشترك بين شركة معادن وصندوق الاستثمارات العامة – للاستثمار في الأصول المعدنية على مستوى العالم؛ لتوفير المعادن اللازمة للتحول الصناعي لدينا ومرونة سلسلة التوريد، كما أسست صندوق التعدين، الذي يستثمر جميع إيرادات التعدين في تطوير الصناعة، وتستثمر المملكة بكثافة في البنية التحتية الجديدة، والتحول الرقمي، والحلول المستدامة.





الفرص المتاحة:

المنطقة الكبرى للتعدين: تمتلك منطقة التعدين الكبرى نسبة كبيرة من الاحتياطيات والموارد المعدنية، مما يوفر فرصاً هائلة للاستثمار والتطوير.



الاستثمار في المملكة العربية السعودية: تسعى المملكة لتكون مركزاً إقليمياً لمعالجة المعادن، وتقديم الخدمات لها، مما يفتح أبواب الفرص للاستثمار والتعاون الدولي في هذا القطاع.



تحسين البنية التحتية: تطوير البنية التحتية اللازمة سيخلق بيئة ملائمة للاستثمار في التعدين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



تطوير القوانين والتنظيمات: إصدار القوانين واللوائح الجديدة لتسهيل عملية الاستثمار وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعدين يفتح الباب أمام فرص جديدة للمستثمرين.





وفي سياق متصل، أكد المهندس المديفر على أهمية زيادة الاستثمار في التعدين والمعالجة، والتحديات التي تواجهها المنطقة من تطوير البنية التحتية وتوفير الطاقة وتخفيض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع.



بيان صحفي | نائب وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية لشؤون التعدين: الدعم الحكومي والتعاون الدولي أساسيان لمواجهة تحديات توريد المعادن pic.twitter.com/q6gpZtNx14 — جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) February 8, 2024