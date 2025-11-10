السعودية أبرز وجهات الصلب الصيني في العالم

ارتفعت صادرات الصلب الصيني إلى السعودية بنسبة 41% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في أكبر زيادة بين الأسواق الرئيسية مع استمرار الشركات الصينية في البحث عن منافذ جديدة وسط القيود التجارية العالمية.

ووفقاً لبيانات الجمارك الصينية التي حللتها “الشرق بلومبرغ“، أصبحت السعودية واحدة من أسرع الأسواق نمواً أمام الصادرات الصينية من الصلب، مدفوعة بزيادة الطلب على منتجات البناء والبنية التحتية.

سجل تصديري جديد

بلغت صادرات الصين الإجمالية من الصلب 97.76 مليون طن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، متجاوزة 92.05 مليون طن خلال الفترة ذاتها من 2024، ما يضعها على مسار تحقيق مستوى قياسي جديد رغم ارتفاع الرسوم الجمركية وتحقيقات مكافحة الإغراق في عدة دول.

تحول في وجهات التصدير

تراجعت الشحنات إلى أسواق آسيوية كبرى مثل فيتنام وكوريا الجنوبية، بينما سجلت أسواق الشرق الأوسط -وعلى رأسها السعودية والإمارات- نمواً ملحوظاً.

وقالت شركة “وود ماكنزي” إن الاستثمارات الصينية ضمن مبادرة “الحزام والطريق” ساهمت في تعزيز الطلب الإقليمي، مشيرة إلى أن بكين أنفقت 86 مليار دولار في السعودية والإمارات خلال العقد الماضي في مشاريع الطاقة والنقل.

قفزة في الصادرات الإنشائية

أظهرت البيانات أن صادرات الصين من منتجات الصلب الإنشائية إلى السعودية تضاعفت تقريباً مقارنة بالعام الماضي، في حين زادت شحنات الصلب شبه المُصنّع بأكثر من ستة أضعاف، ما يعكس تحولاً في أنماط الطلب نحو مشاريع البنية التحتية الكبرى.

تحديات مستقبلية

ورغم الطفرة الحالية، يشير محللون إلى أن استمرار النمو يعتمد على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة، خصوصاً مشروع مدينة “نيوم” البالغ قيمته 500 مليار دولار، والذي تشهد خططه مراجعة مع التركيز المتزايد على مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.

وبحسب “بلومبرغ إنتليجنس”، انخفضت حصة الدول التي فرضت أو تخطط لفرض رسوم على الصلب الصيني إلى 45% من إجمالي الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقارنة بـ 54% قبل عام، ما يعكس إعادة توجيه الشحنات إلى أسواق ذات قيود أقل.

نظرة مستقبلية

يرى محللون أن الأسواق في الشرق الأوسط قد تظل منفذاً رئيسياً لصادرات الصلب الصيني خلال السنوات المقبلة، في ظل تباطؤ الطلب المحلي في الصين وتشديد القيود في آسيا وأوروبا، إلا أن استدامة هذا الاتجاه ستعتمد على حجم الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الإقليمية واستقرار العلاقات التجارية العالمية.