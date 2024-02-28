محافظة الخرج تتصدر الصناعات العسكرية والزراعية في السعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، على أهمية دعم التطور الصناعي والزراعي في محافظة الخرج، وذلك خلال مشاركته في فعاليات “منتدى الخرج الصناعي.

حيث أصبحت المحافظة من المناطق الرئيسية على الخارطة الصناعية للمملكة، وأكد على دورها الاستراتيجي في تحقيق أهداف رفع نسبة المحتوى المحلي في هذا القطاع، وذلك منذ تأسيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية على يد الملك عبد العزيز.

وأبرز الوزير أيضًا الثورة الزراعية التي شهدتها المحافظة، مما جعلها من أهم المناطق في الإنتاج الزراعي والغذائي. وأوضح أن محافظة الخرج تضم أبرز الشركات الزراعية في المملكة مثل “المراعي”، و”نادك”، و”الصافي”، و”أراسكو”، إلى جانب استضافتها لمعهد الصناعات الغذائية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية الصناعية في المحافظة، أوضح الوزير أن المدينة الصناعية بالخرج تعتبر بيئة مثالية لجذب الاستثمارات، حيث تضم أكثر من 500 مصنع بحجم استثمارات يزيد عن 5 مليارات ريال. وأكد على التنوع في الأنشطة الصناعية داخل المدينة، مشيرًا إلى أنها تشمل صناعة الأغذية، والصناعات الدوائية، والكيماويات والطاقة المتجددة، والمعادن، والآلات، والمعدات.

وفي سياق التنمية الصناعية، تبرز المدينة الصناعية بالخرج كمركز حيوي لجذب الاستثمارات وتعزيز الصناعات المختلفة. بمساحة تزيد عن 24 مليون متر مربع، وباستضافتها لقرابة 500 مصنع، تُعتبر المدينة بيئة مثالية للاستثمارات الصناعية، وتشجع على التنوع والابتكار في الصناعات المختلفة كالأغذية والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة وغيرها.

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة #الرياض، ونيابة عن سموه دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ #الخرج، أعمال #منتدى_الخرج_الصناعي، بحضور معالي #وزير_الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف. pic.twitter.com/HJOhIn2SUd — منتدى الخرج الصناعي (@kif24ksa) February 26, 2024





