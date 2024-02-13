أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن بداية خطط السعودية لمضاعفة التوظيف في القطاع الصناعي.



و تحدث الوزير، عن استراتيجية الصناعة الوطنية التي أعلنت عنها المملكة مؤخرًا، حيث جاءت من بين أهدافها الرئيسية مضاعفة معدلات التوظيف في القطاع الصناعي بغية تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.



وفي تصريحاته، خلال كلمته في المنتدى العالمي للمدن الذكية، أكد وزير الصناعة السعودي أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تضع النصب عينيها التكنولوجيا كمحور أساسي لتحقيق الأهداف المسطرة، مشيراً إلى ثقته في قدرة التكنولوجيا على دعم التقدم والتطور في الصناعة السعودية.

ومن خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، يسعى القطاع الصناعي السعودي للتفوق والتنافس مع الصناعيين العالميين، وتعزيز مكانته في الأسواق الدولية.



من جانب عقدت احتفالية الصندوق الصناعي تم عرض مسيرته الحافلة خلال خمسة عقود من العطاء والتميز. يعد الصندوق الصناعي من أبرز الجهات التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنمية الكوادر البشرية في المملكة، وذلك على مدى السنوات الخمسين الماضية.

منذ تأسيسه وحتى اليوم، قام الصندوق بمنح قروض بقيمة تجاوزت 180 مليار ريال لأكثر من 4000 مشروع في جميع أنحاء المملكة، وتقدر قيمة الاستثمارات الناتجة عن هذه المشاريع بنحو 700 مليار ريال. هذه الاستثمارات ساهمت بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي بنسبة تصل إلى 25 ضعفاً خلال الفترة نفسها.

ويعتبر الصندوق الصناعي بيئة عمل محفزة وجاذبة للكوادر الوطنية المتميزة، حيث يولي أهمية كبرى لتدريب وتأهيل هذه الكوادر. وفي هذا السياق، أنشأ الصندوق أكاديميته في عام 2019 ليكون مركزاً معرفياً يسهم في رفع مستوى المعرفة لدى منسوبيه والمنظومة الصناعية والقطاع الخاص، وذلك لمواكبة التطورات الحاصلة في القطاعات الصناعية.

وما زال الصندوق الصناعي مستمرًا في تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث تشمل محفظته الحالية مشاريع في مجالات إنتاج وتصدير السيارات الكهربائية، وإنتاج وتصدير الهيدروجين النظيف، وصب وصفل الحديد، وصناعة السفن، بالإضافة إلى مشاريع أخرى نوعية في قطاعات التعدين والخدمات اللوجستية.

وزير الصناعة الثروة المعدنية بندر الخريف: الاستراتيجية الوطنية الصناعية محددة أهدافا تمثل تحديا تشمل..



– مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الصناعي 3 مرات



-مضاعفة معدلات التوظيف في القطاع



-زيادة الصادرات الصناعية 3 مرات بحلول 2030#الإخبارية pic.twitter.com/2o60zD5GhG — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 13, 2024