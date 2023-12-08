كشف وزير الصناعة و الثروة المعدنية بندر الخريف، عن ارتفاع إيرادات قطاع التعدين في عام 2023 إلى مليار و800 مليون ريال، ونمو كبير في الذهب.

كما لفت إلى النمو الكبير في الذهب الذي يعتبر من أهم معادن المملكة، مشيرا إلى خطة قطاع التعدين المرتكزه على ثلاثة محاور رئيسية، وهي زيادة الاكتشاف لقدرات المملكة وثرواتها الطبيعية، وقد أطلقت عدداً من مشاريع المسح الجيولوجي، والتي تتجاوز قيمتها مليار وسبعمائة ،مليون، وفي عام 2023 جرى تنفيذ ما قيمته 370 مليون.

وقال الوزير، يعطي برنامج المسح الجيولوجي موثوقية عالية بالنسبة لنوعية المعادن الموجودة وكمياتها والمناطق المتوفرة فيها، وكيفية استخدامها، والمحور الثاني البيئة التشريعية للقطاع، مثل نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يُعد من أفضل أنظمة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، وقد انعكست أهمية النظام في زيادة اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في المملكة، والمحور الثالث: ربط قطاع التعدين بقطاع الصناعة؛ لتعظيم العائد الاقتصادي.

وبين أن إيرادات قطاع التعدين زادت في عام 2023 لتصل إلى ما يقارب مليار و800 مليون خلال 2023 بزيادة تقدر بـ 35%، وسجل القطاع ارتفاعاً في عدد التراخيص الجديدة خلال عامي 2022 و2023، وهذا يعطي مؤشراً على حجم نمو قطاع التعدين، مضيفاً أن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة في المملكة وقد حقق نمواً كبيراً هذا العام من 370 ألف أوقية إلى حوالي نصف مليون أوقية، وخطة المملكة الوصول به في 2030 إلى مليون أوقية.

كما أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن الوزارة تريد توفير البنية التحتية اللازمة للمستثمرين وتمكينهم مالياً، وقدمنا تمويلات للصادرات بقيمة وصلت إلى 10 مليارات ريال في 2023، مشيرا إلى ان السعودية ملتزمة بدعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تحقيق أهدافها، وتأمين سلاسل الإمداد العالمية، وأن تكون شريكة لكثير من الدول في التصنيع والتصدير والنقل والخدمات اللوجستية.

بيان صحفي | وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية: المملكة تعتبر من أهم دول العالم في مجال التعدين pic.twitter.com/3Ef4p7TLi7 — جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) December 7, 2023